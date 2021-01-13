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Bilim Kurulu üyeleri de aşı oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerine de yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapıldı.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:49
Bilim Kurulu üyeleri de aşı oldu!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CoronaVac aşısının ilk dozunu olmasının ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri de aşı yaptırdı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Hasan Tezer, aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, herkesin aşı yaptırması temennisinde bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk, ilk dozunu yaptırdığı CoronaVac aşısının süresi geldiğinde ikinci dozunu da olacağını vurguladı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk, ilk dozunu yaptırdığı CoronaVac aşısının süresi geldiğinde ikinci dozunu da olacağını vurguladı. COVID-19 ile mücadele sürecinde tüm vatandaşlara sağlık ve esenlik dileyen Öztürk, "Herkese aşılarını günleri geldiğinde yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü şu anda ciddi bir pandemi sürecindeyiz. Pandemiyi durdurmanın aşıdan başka yolu yok" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü de ilk etapta sağlık çalışanlarının, hemen sonrasında ise 65 yaş üzerindekilerin aşı olması gerektiğine işaret etti.

Özlü, "Aşıda tedirgin olacak, korkacak, enjeksiyon, iğnenin dışında herhangi bir şey olmadığının altını çizelim. Aşının güvenli olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığını, korumasının, etkinliğinin yüksek olduğunu düşündüğümüzde en kısa sürede hepimizin aşılanmasının en doğru yaklaşım olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ateş Kara ise aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mutluyum çünkü aşı olabildim. Salgından en büyük korunma yöntemi aşı olunması. Bu bir aşama. Bugüne kadar böyle bir şansımız, fırsatımız yoktu. Buna sahip olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. İnşallah en kısa zamanda bütün halkımıza aşılamayı götürebiliriz. Hepimiz aşılanırsak toplumda salgını durdurmak mümkün. Bunun şu anda başka da bir yolu görünmüyor. Onun için ülkemizde aşılamanın başlamış olmasını önemli bir başlangıç ve adım olarak değerlendiriyorum. Artık bugün virüs karşısında elimizde bir silah var, bugüne kadar yoktu. Virüs bizi bulmasın diye kaçıyorduk, şimdi virüse karşı etkili bir silah var. Bu silahı kullanmaya başladık."

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da CoronaVac aşısının gelmesinin yaklaşık 4 aydır beklendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Şimdi aşımızı olduk. Sırayla bütün vatandaşlarımızın da aşılarını olmasını umut ediyoruz. Böylece koronavirüs mücadelemiz hem daha kuvvetli olacak hem de aşıyla beraber bulaş da azalacak, insanlar daha hafif hastalık geçirecekler ve sürece baktığımızda koronavirüsten çok daha çabuk kurtulabileceğimiz inancındayım. İnşallah aşının sonuçları da iyi olacaktır. Bütün ülkemize aşılama çalışmaları hayırlı, uğurlu olsun."

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı yaptırmasının ardından aşı koltuğuna ilk oturan isim Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oturdu.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Prof. Dr. Akın Kaya da aşı yaptırdı.

Recep Öztürk

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