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CHP'li Adana Büyükşehir'de işçi kıyımı!

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yılın ilk meclis oturumuna yine işçi çıkışları damga vurdu. AK parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’nın “2 bin 500’den fazla işçinin ekmeğiyle oynadınız” demesi üzerine söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çıkarttığı işçilerin tablosunu paylaştı. 2 bin 484 işçi çıkışı olduğunu ifade eden Karalar, “Bin 715 kişinin iş akdini fesih edildi. Diğer 769 kişi ise emekli olan, istifa eden ve disiplin suçu işleyenlerdir. Kim diyor 2 bin 500 kişiyi çıkarttınız” diyerek tepki gösterdi.

Güncel / 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:26
CHP'li Adana Büyükşehir'de işçi kıyımı!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yılın ilk meclis oturumuna yine işçi çıkışları damga vurdu. AK parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın "2 bin 500'den fazla işçinin ekmeğiyle oynadınız" demesi üzerine söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çıkarttığı işçilerin tablosunu paylaştı. 2 bin 484 işçi çıkışı olduğunu ifade eden Karalar, "Bin 715 kişinin iş akdini fesih edildi. Diğer 769 kişi ise emekli olan, istifa eden ve disiplin suçu işleyenlerdir. Kim diyor 2 bin 500 kişiyi çıkarttınız" diyerek tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen Ocak ayının ilk bileşiminin başkanlığını Zeydan Karalar yaptı.

Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı söz aldı. Başkan Karalar'ın göreve geldiği günden bugüne kadar Adana'ya bir çivi çakmadığını belirten Gülaçtı, "Ne yazık ki başkan Karalar hiçbir projeyi tamamlayamamıştır. Verdiği sözlerin hiç birini yerine getirememiştir. 2 bin 500 kişiden fazla işçinin ekmeğiyle oynamıştır. Şimdi ise belediyeye işçi alıyorsunuz. Sayın Karalar Adana sizin oyuncağınız değildir" diyerek eleştirilerde bulundu.

Ozan Gülaçtı'nın konuşmasının ardından söz alan Karalar, belediyeden 2 bin 484 işçi çıkışı olduğunu kaydetti. Karalar, "Bin 715 kişinin iş akitleri fesih edildi. 769 kişi ise emekli olan, disiplin suçu işleyen ve istifa edenlerden oluşuyor. Toplam çıkış 2 bin 484'dür. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla 328 işçiyi geri aldık. Çıkarttığım işçilerinin yerlerine elbette belediye başkanı olarak işçi alma hakkım da olmalıdır" dedi.

Ak Parti

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