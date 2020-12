Murat Ongun'un yalanı vatandaşları çıldırttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, pandemi döneminde otobüs sayısının azalmadığını iddia etmesi vatandaşlar tarafından inandırıcı bulunmadı.



CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, ‘Otobüs sayısı azalmadı' yalanı elinde patladı: Vatandaşlar sert tepki gösterdi

Ongun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve 'İBB'nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır. Yolcu sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen tüm otobüslerimiz seferdedir, Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır. Geçen yılki ve şu anki veriler tablodadır' iddiasında bulundu.



Ongun; söz konusu paylaşımında veriler de yer aldı.







Vatandaşlar; Murat Ongun'un söz konusu paylaşımına tepki gösterdi, verilerin doğru olmadığını ve pandemi döneminde toplu taşımada sorun yaşadıklarını açıkladı. Vatandaşlar, otobüslerin azaltıldığı ve seferlerin iptal edildiği ifade ettiler.



İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşıma yapılan yorumlar şöyle:





ÖNDER: '17K HATTINI İPTAL ETTİNİZ'

Beytullah Önder: '17K hattını iptal ettiniz maalesef. Önce hafta sonu kaldırdınız sonra da tamamen iptal ettiniz. Yalansa çıkın yalan deyin. Oy verdim diye körü körüne savunamam, var olan bir hattı bu pandemi döneminde iptal etmeniz saçmalık.'





ŞAHİN: '(MURAT ONGUN) YALAN SÖYLÜYORSUN'

Hasbi Şahin: '(Murat Ongun) Yalan söylüyorsun. Yeşilpınar-Şişli 49 Y hattı her gün sabah saatlerinde 1 saat içinde 4 sefer varken, saat 10:00'a kadar 2'ye diğer saatlerde 1 sefere düşürüldü. Sebep? Metro gelmesi mi? Ama güzergâhlar farklı nasıl olacak?'



'91O HATTI MAALESEF KALDIRILDI



Atilla Sertbakan: '91O hattı maalesef kaldırıldı; tatminkar bir yanıt da alamıyoruz bu konuda!'



'141A MECİDİYEKÖY HATTI KALDIRILMIŞ'



Halime Tokkanlı: 'Küçükçekmece Atakent Mah. 141A Mecidiyeköy hattı kaldırılmış olup yerine Mahmutbey metroya entegre hat konulmuştur. 141A Mecidiyeköy hattı sabah-akşam sefer yapıyordu. Acil olarak 141A Otobüs hattımızı geri istiyoruz.'







'ÜSKÜDAR KISIKLI'DA HER AKŞAM UM11 BEKLİYORUM'



Yasin Buğur: 'Üsküdar Kısıklı'da her akşam UM11 bekliyorum. Esatpaşa'ya gidiyorum. 2-3 haftadır bir geliyor bir gelmiyor. 19:00 Kirazlıtepe kalkış ama gelmiyor otobüs bugün şikayette ettik inceleyebilirsiniz'



'SEFERLER NORMAL DENİLDİ, SEFER İPTAL EDİYORLAR'



Aydın Durkun: '153 arayıp seferler normal denilmesine rağmen pazar gecesi sokak kısıtlamasında Zincirlikuyu'dan metrobüs hareket etmedi Sögütlüçeşme'den gelen AS Zincirlikuyu'dan durakta bekleyenleri aldı. Zincirlikuyu Beylikdüzü Sokak kısıtlamasında çalışmayacak mı?'



'BAŞAKŞEHİR'E GİDEN 146 M SEFERLERİNİ NEDEN YARI YARIYA AZALTTINIZ'



Cem Güroğlu: 'Mahmutbey metrosu açıldı diye Başakşehir'e giden 146 M seferlerini neden yarı yarıya azalttınız. İnsanları şu dönemde 3 aktarma yapmaya mecbur bırakıyorsunuz. Sorunca tasarruf diyorsunuz. Belediye tasarruf yapsın vatandaş başının çaresine baksın kafasındasınız.'



'HALKALI EMİNÖNÜ HATTINDA ESKİSİ GİBİ OTOBÜS YOK'



Serap Karteper: 'O zaman neden Halkalı Eminönü hattında eskisi gibi otobüs yok. Gerçekten bir inceleyin lütfen'







'10A SEFER ARALIKLARINA BAKIN'



Burcin Sıkar: '10A sefer aralıklarına bakın o zaman. 17:00 ve 18:10 iki sefer arasındaki zaman. Ve bu zamanlar ne yazık ki özel sektör için iş çıkış saatleri. Sabah da aynısı.. Defalarca bildirim yaptık. Hep olumsuz geri dönüş.'



AYDIN: 'BU HATTIN TAMAMEN KALDIRILDIĞINDAN BİHABER'



Aytaç Aydın: 'MOBİETT uygulamasından 'nasıl giderim' sorusuna 16B ile cevap veren sisteminiz, bırakın otobüs sefer saatlerinin azaltıldığını, bu hattın tamamen kaldırıldığından bihaber. Tablodaki sayılara neden güvenelim?'



Sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımlar şöyle:









'İBB TENEZZÜL EDİP CEVAP BİLE YAZMADI'



'Ekrem İmamoğlu başkanım beyaz masaya defalarca başvuru yapıyoruz ama bazı otobüslerin seferleri ısrarla arttırılmıyor. Minibüslerin 10 dakika aralıklarla ağzına kadar dolu olan güzergahında bulunan otobüs seferleri minibüs geliri düşmesin diye 1 saatte 1 sefer gerçekleştiriliyor. Örneğin Emirgan 4. Levent seferini yapan el 2 hattı 1 saatte 1 defa yapılıyor. Aynı güzergahta bulunan minibüsler 10 dakikada bir sefer yapmasına rağmen ağzına kadar dolu şu seferler bir türlü arttırılmıyor. Bizi minibüslere mecbur bırakmayınız. Bütün saatler de 1 saatte 1 sayın yetkili yoğun saatlerde arttırılması gerekiyor.'



'HADIMKÖY'E OTOBÜSLER SİLME DOLU GİDİYOR



'İBB beyaz masaya yazdık kaç sefer. Hadımköy'e otobüsler silme dolu gidiyor. Sonunda koronamızı da olduk, ohh. 15 gündür evdeyim. Beyoğlu Belediyesi aradı, halk sağlığı merkezi aradı, muhtar bile kaç sefer aradı. İBB tenezzül edip cevap bile yazmadı. İmam alır bir dahaki seçimde'







'25G HATTINDA GEÇEN SENE 3 ARAÇ ÇALIŞIRKEN 1 HAZİRAN'DAN BERİ 1 ARAÇ ÇALIŞIYOR'



'Otobüs sayısını azalttınız. 25G hattında geçen sene 3 araç çalışırken 1 Haziran'dan beri 1 araç çalışıyor. 17 hattının gece seferleri de aynı şekilde tek araca düşürüldü ve bu hafta, hafta sonu geceleri çalışan 17 hattı araçları komple kaldırıldı. Buna da yalan diyecek olursanız, İETT'nin sitesindeki duyuruda, 'İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak.' diye bahsedilen 'İlk etap' hala devam ediyor ve birer araç çalışıyor.'







'ARAÇLAR TIKA BASA DOLU '



'İlk dönem garaja çektiniz araçları millete yalan konuşmayın. Şikayet sonrası araçları çıkardınız. Fazilet yalanına kendiniz bile inandınız Allah'tan gerçekler ortaya çıktı. Her gün bende metrobüs tramvay kullanıyorum tıka basa dolu araçlar. 8 milyona sahte tablo alacağına gidip kendinize lüks araç alacağınıza, maskeyi 3 liraya alacağınıza gidip otobüs alsaydınız. Otobüs yetmiyor işte her gün foto geliyor tıkış tıkış. Arttır kardeşim seferleri'



'132S HATTINIZ 20 DAKİKADA BİR, YARIM SAATTE BİR KALKIYOR'



'O yüzden 10 dakikada bir geçen 132S hattınız 20 dakikada bir, yarım saatte bir kalkıyor. Ya da KM31 hattınız saatte bire kadar düştü. Seferde gözüken saatlerdeki otobüsleriniz gelmiyor. Sistemde otobüs geliyor gösteriyor ne gelen var ne giden.



'33B, 92C HATLARININ SEFERLERİNİ AZALTINIZ



'33B, 92C hatlarının seferlerini azalttınız akşamları eve gelmek için 1 buçuk saat otobüs bekliyoruz. İETT bu hattın eksilttiğiniz saatlerini yerine koyun.'



'Tramvay akşam saatleri çok yoğun bakarsanız sevinirim. Kabataş- Bağcılar tramvayı saat:17:50-18:30 arası Aksaray '







'10 DAKİKADA BİR GEÇEN OTOBÜSÜ YARIM SAAT BEKLİYORUZ'



'Bu yalanı bize söylemeyin bari biz halkız ve çok net görüyoruz zaten her şeyi. Edirnekapı-Beşiktaş otobüsleri yarı yarıya azalmış durumda 10 dakikada 1 geçen otobüsü yarım saat beklediğimiz oluyor. Tophane durağında yalan söylemeyin yeter artık'



'145 İhlas Marmara Zeytinburnu hattı bugün Avcılar'a bıraktı. Bizi belki bilginiz yoktur. 'Yıllardır bindiğimiz hat kaldırıldı dedi' şoför bey.'







'MURAT ONGUN YANLIŞ SÖYLÜYORSUNUZ'



'Murat bey yanlış söylüyorsunuz ben her gün 3 vasıta değiştirerek işe gidip geliyorum eskiye göre çok az araç geliyor ve saat araları fazla, ayrıca Excel tablosunu ben de size yaparak gönderirim belge dediğiniz buysa eğer!'



'Siz meseleyi hiç anlamamışsınız. Marifet geçen sene ki sayıları yakalamak değil şu an ki olağanüstü duruma çare olabilmesi için araç ve sefer sayısını arttırabilmek. Sizden beklenti bu iken tutmuş 'Bakın 2019'da da böyleydi' diyorsunuz.



'YATIRIM REKLAM AJANSLARINA YATIRIM YAPMAK YERİNE ARACA YAPILMALI'



'5250 olan toplam araç sayısı 5245 olmuş, bu nasıl bir artış. Alttaki görselde de sefer sayısının düştüğü görülüyor. Yani her iki değerde geçen senenin altında.. Hâlbuki sende takdir edersin ki bu salgın döneminde tabloya ya da reklam ajanslarına yatırım yapmak yerine araca yapılmalı sefer sayısı da araç sayısı da çok daha fazla olmalıydı.'



İBB İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NİN KARARLARINI UYGULAMIYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi; pandemi sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11 Nisan 2020 tarihinde aldığı ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik kararını uygulamamıştı.



TRAMVAY VAGONLARI 8'DEN 4'E DÜŞÜRÜLDÜ, SEFER ARALIKLARI 10 DAKİKAYA ÇIKARILDI



Tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürülmesi, sefer aralarının önce 7 dakika, daha sonra 10 dakikaya çıkarılması tramvaylarda yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.



30 İETT HATTININ SEFERİ İPTAL EDİLDİ



‪İstanbul Büyükşehir Belediyesi; pandemi döneminde İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği İETT hatları şunlar:



144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez



76BT: Tepekent - TÜYAP



76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs



76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere



92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü



HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs



HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.



MK19: Ayazma Siteler - Arena Park



MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent



MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray



33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü



36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi



38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi



55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı



MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro



MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı



ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay



25G: Sarıyer -Taksim



25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer



26B Gayrettepe - Eminönü



29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye



37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan



40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim



48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro



54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş



54Y: Okmeydanı - Yenikapı



59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü



59S: Levazım Mahallesi - Şişli



59UÇ: Uçaksavar - Şişli



70D: Kurtuluş- Dolapdere