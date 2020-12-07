Mansur Yavaş'ın cevap veremediği sorular



-Büyükşehir 2019 ve 2020'de 10 milyar lira (10 katrilyon) harcadı. Bu bütçeyi nereye, nasıl harcadınız? 10 milyara sadece 1 heykel yaptınız. Hiçbir projeniz yok! Projeler nerede?



-ASKİ'de duktil boru ve ek parçaları mal alımı; 21/b'ye göre,2019/104796 numaralı 78.645.172.5o TL'lik ihale… İhale sonuçları içinde boru adet ve vasıfları hakkında hiçbir bilgi yok. Bilgileri sadece Mansur Yavaş biliyor. Neden?



-• 58 kilometre metro yapacaktınız. 2 yıldır “bir metre bile” metro yapılmadı. Hani bunu Büyükşehir'in kendi kaynaklarıyla yapacaktınız?

Sizden önce destek alan ihtiyaç sahiplerinin yarısı artık destek alamıyor.





• İhaleleri canlı yayında ve şeffaf yapacağız dediniz. Canlı yayın yapmadığınız ihale sayılarını da açıklar mısınız? Pandemi dönemi maske alımı ihalelerinin kaçını “davetiye usulü” yaptınız ve neden böyle bir yol seçtiniz?



Mansur Yavaş , barajların tamamının üzeri güneş enerji panelleri ile kapatılacak, buharlaşma önlenecekti. Bir tane bile örtme yapmadın. Neden?

Yavaş, “Ankara'da tüm berberlere yardım yaptık” demiş ancak 3.000 berberden 1.300'üne hiç yardım edilmediği ortaya çıkmıştı.