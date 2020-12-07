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Mansur Yavaş'ın cevap veremediği sorular

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bazı sorular sormuştu. Mansur Yavaş hiçbirine hâlâ cevap veremedi. Üstelik bu sorular bugün sosyal medyada tekrar gündem oldu. İşte Mansur Yavaş'ı etiketleyerek vatandaşın sorduğu o zorlu sorular...

Siyaset / 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:17
Mansur Yavaş'ın cevap veremediği sorular


-Büyükşehir 2019 ve 2020'de 10 milyar lira (10 katrilyon) harcadı. Bu bütçeyi nereye, nasıl harcadınız? 10 milyara sadece 1 heykel yaptınız. Hiçbir projeniz yok! Projeler nerede? 

-ASKİ'de duktil boru ve ek parçaları mal alımı; 21/b'ye göre,2019/104796 numaralı 78.645.172.5o TL'lik ihale… İhale sonuçları içinde boru adet ve vasıfları hakkında hiçbir bilgi yok. Bilgileri sadece Mansur Yavaş biliyor. Neden?

-• 58 kilometre metro yapacaktınız. 2 yıldır “bir metre bile” metro yapılmadı. Hani bunu Büyükşehir'in kendi kaynaklarıyla yapacaktınız?


-Sizden önce destek alan ihtiyaç sahiplerinin yarısı artık destek alamıyor. Yavaş, “Ankara'da tüm berberlere yardım yaptık” demiş ancak 3.000 berberden 1.300'üne hiç yardım edilmediği ortaya çıkmıştı. 

-• İhaleleri canlı yayında ve şeffaf yapacağız dediniz. Canlı yayın yapmadığınız ihale sayılarını da açıklar mısınız? Pandemi dönemi maske alımı ihalelerinin kaçını “davetiye usulü” yaptınız ve neden böyle bir yol seçtiniz? 

-Mansur Yavaş, barajların tamamının üzeri güneş enerji panelleri ile kapatılacak, buharlaşma önlenecekti. Bir tane bile örtme yapmadın. Neden?

-Pandemi zamanında bile insanların gözünün yaşına bakmadan ücretsiz izne çıkardınız.

- Seçimden önce, “Büyükşehir bütçesi tüm projelere yeter, gelir fazlası bile verilir” dediniz; ama seçimden sonraki ilk meclis toplantısında borç istediniz. Hani israfa engel olununca bütçe yeterdi?

-Beypazarı'nda ki arsaların, Beypazarı Belediye Meclisi'nden geçmediği halde, geçmiş gibi gösterilip Büyükşehir'e havale edildi mi? Havaleyi yapan İmar Müdür M. Başıbüyük'ü soruşturma geçirmesin diye Büyükşehir'e aldın mı? Kendi arsana kendin ruhsat verdin mi?
 

Mansur Yavaş

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