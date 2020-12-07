Mansur Yavaş'ın cevap veremediği sorular

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bazı sorular sormuştu. Mansur Yavaş hiçbirine hâlâ cevap veremedi. Üstelik bu sorular bugün sosyal medyada tekrar gündem oldu. İşte Mansur Yavaş'ı etiketleyerek vatandaşın sorduğu o zorlu sorular...
-Büyükşehir 2019 ve 2020'de 10 milyar lira (10 katrilyon) harcadı. Bu bütçeyi nereye, nasıl harcadınız? 10 milyara sadece 1 heykel yaptınız. Hiçbir projeniz yok! Projeler nerede?
-ASKİ'de duktil boru ve ek parçaları mal alımı; 21/b'ye göre,2019/104796 numaralı 78.645.172.5o TL'lik ihale… İhale sonuçları içinde boru adet ve vasıfları hakkında hiçbir bilgi yok. Bilgileri sadece Mansur Yavaş biliyor. Neden?
-• 58 kilometre metro yapacaktınız. 2 yıldır “bir metre bile” metro yapılmadı. Hani bunu Büyükşehir'in kendi kaynaklarıyla yapacaktınız?