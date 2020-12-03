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Fransa'da skandal adım! 76 camiye baskın yapılacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki 76 camiye denetim yapacaklarını duyurdu. Darmanin, şartlara uygun olmaması halinde camilerin kapatılacağını açıkladı.

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 10:31
Fransa'da skandal adım! 76 camiye baskın yapılacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 76 camiyi denetleyeceklerini ve aralarında bazılarının kapatılabileceğini duyurdu.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin talimatıyla gelecek günlerde ülkedeki 76 caminin kontrol edileceğini ifade ederek bu camilerden bazılarının kapatılabileceğini dile getirdi.

Darmanin'in de Twitter hesabında paylaştığı Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18'inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin'in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar arttı.

Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını kaydetmişti.

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Fransa

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