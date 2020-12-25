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Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan erken seçim istedi!

Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettikten sonra hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa sinyali verdi. Erken seçime gidebileceğini belirten Paşinyan, “Ben de halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım." dedi.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 22:30
Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan erken seçim istedi!

Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettikten sonra hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa sinyali verdi.

FATURA PAŞİNYAN'A KESİLDİ

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yapılan ateşkes anlaşmasından sonra Ermenistan muhalefeti, yenilginin faturasını Başbakan Nikol Paşinyan'a kesmişti.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Dağlık Karabağ'da topraklarının kaybedildiğini savunan muhalefet, Paşinyan'ın istifasını talep ederek protestolarını sürdürüyor. Paşinyan'ın direnmesi üzerine sivil itaatsizlik ilan eden muhalefetin baskısına direnemeyen Paşinyan bugün yaptığı son açıklamada, 2021 yılında erken seçim yapılmasını talep etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşinyan, "Parlamento ve parlamento dışı tüm güçleri 2021 yılında erken parlamento seçimleri yapılmasına ilişkin istişarelere davet ediyorum" dedi. Açıklamasında muhalefetin üstünde baskı kurması için tüm imkanları kullandığından bahseden Paşinyan, "Muhalefet üzerimde halkın baskısını oluşturmak için medya, finans ve örgütsel tüm imkanlara sahipti" dedi.

BIRAKMAYA HAZIRIM

Muhalefetin istifa talebine karşı yine seçimleri işaret eden Paşinyan, "Ben de halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım. Ancak sadece halkın kararı doğrultusunda görevi bırakabilirim" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, "Tüm bu sorunların tek yolu var: Olağanüstü parlamento seçimleri yapmak" dedi.

ErmenistanAzerbaycan

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