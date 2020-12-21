Mutasyona uğrayan corona virüs daha mı ölümcül?

Corona virüsün İngiltere'de yeni bir formu ortaya çıktı, virüs mutasyona uğradı. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şimdiye kadar saptanan mutasyonların sayısının 5000'e yaklaştığını açıkladı. Bilim insanları corona virüsün yeni formunda 23 değişiklik belirledi. Virüsün yeni formunun daha bulaşıcı olduğu açıklandı. Prof. Dr. Kocagöz, son dakika açıklamasında aşı çalışmalarını olumsuz kılacak herhangi bir bulgu olmadığını aktarırken dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.



Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, bilimsel araştırmalara göre yeni mutasyonda virüsün hücreye bağlanmasının daha kolaylaştığını açıkladı. İşte kritik açıklamalar...



'İngiliz bilim insanları, virüsün yeni mutasyonunda 23 farklı değişiklik tespit etti. Bu değişikliklerin çoğu virüsün ürettiği proteinde meydana geldi. Virüs insan hücresine girmek için bu proteini kullanıyor, değişiklik sayısının alışılagelmişin dışında olduğu belirtiliyor.'



Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şu anda bu gelişmeleri korkutucu olarak nitelendirmemek gerektiğini ifade ederken bu mutasyonun ölümcül olduğu konusunda bir veri olmadığını belirtti.



'Bulaşıcılığın arttığı yönünde bilgiler olan virüsün %70 oranında daha fazla yayıldığı tespit edildi. Bu virüsün bilinen Covid-19'dan daha ağır hastalıklara veya ölümlere yol açtığına yönelik veriler söz konusu değil. Virüsün hali hazırda uygulanan aşıları etkisiz kılacağına yönelik bir bilgi de söz konusu değil.'



Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, NTV yayınında aşıları etkisiz kılacak bir mutasyonu beklemediklerini dile getirdi.



Yeni mutasyonun Eylül ayı ortasında ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Londra'da 9 Aralık haftasında vakaların %62'sinin yeni mutasyondan kaynaklandığı belirlendi. Londra'da son hafta vaka sayısı ikiye katlandı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın mutasyon geçirmiş Kovid-19'un önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklaması, ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın 'Virüs kontrolden çıktı' sözleri, salgınla mücadele eden Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi de yeni tür koronavirüsün şu ana kadar, İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğünü bildirdi. Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkıştırılmasını içeren dördüncü aşama önlemleri uygulanmaya başlandı.



'BİRÇOK KİŞİDE BELİRTİLER DEVAM EDİYOR'



Koronavirüsü yenen İngilizlerin %9.9'unun 12 hafta sonra hala hastalığın kalıcı etkilerinden muzdarip olduğu ortaya çıktı ve %21'i ilk enfeksiyonu atlattıktan beş hafta sonra en yaygın olanları yorgunluk, inatçı öksürük ve baş ağrısı olan kalıcı birkaç semptom bildirdi.



Ulusal İstatistik Bürosu rakamları, virüs olmayan hastalara kıyasla Covid-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının da 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.



Koronavirüs hastalarının çoğu ateş, öksürük ve koku ve tat alma duyularını birkaç gün kaybettikten sonra iki hafta içinde iyileştiği biliniyordu. Fakat kanıtlar, virüsün anlatılan semptomlarının bazı hastalarda haftalarca devam edebileceğini ortaya çıkardı.



'KORONAVİRÜS SONRASI ETKİLER'



Araştırmacılar, bu semptomların organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemine verdiği hasar nedeniyle bu durumu 'koronavirüs sonrası etkiler' olarak adlandırdı.



Doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan fazla bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan ve çocuk felcinden sonra ortaya çıkan post-polio sendromuna benzetti.



Yetkililer, şu anda tam olarak kaç kişinin uzun süreli Covid-19 etkilerinden muzdarip olduğu konusunda net bir bilgiye sahip olmasa da yalnızca İngiltere'de bu rakamın 500.000'e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.



'İKİ TİP UZUN SÜRELİ COVID-19 ETKİLERİ BULUNUYOR'



Long Covid Support Group adı verilen bir destek grubunun kurucusu olan Claire Hastie, virüsün kalıcı etkilerinin kendilerini tekerlekli sandalyeye mahkum ettiğine inanan birçok kişi olduğunu belirtti. Bazıları ise nefes nefese kalmadan bir kat merdiven çıkamadıklarını da bu etkilerin arasında bulunduğunu söyledi.



Bilim insanları, iki ana tip uzun süreli Covid-19 belirtiler olduğunu açıkladı. Akciğerlerinde, kalp kaslarında ya da nörolojik olarak ortaya çıkan hasarlar da dahil olmak üzere organlarında gözle görülür sorunlara yol açan Covid-19 etkileri, çok ciddi Covid-19 nöbeti geçiren bir azınlıkta tespit edildi.

