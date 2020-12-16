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Maria ve Mustafa dizisinde korona paniği!

Dizi setlerinde yaşanan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa dizisinin ekibinde yer alan 18 kişinin testi pozitif çıktı.

Televizyon / 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:14
Maria ve Mustafa dizisinde korona paniği!

Çin'den başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor.

Pandemiye karşı ülke genelinde tedbirler alınmasına rağmen yeni vakalarda artış kendini gösteriyor.

Aynı dizi ekibinde bulunan 18 kişinin testi pozitif çıktı

Seksenler, Hekimoğlu, Mucize Doktor, Gönül Dağı gibi dizilerin setlerinde yaşanan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Medyatava'da yer alan habere göre; çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa dizisinde başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirus testinin pozitif çıktı ve karantinaya alındı.

Tamer Levent

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