Önce 'Hiçbir faydası yok' dedi, sonra sahip çıktı! CHP'li başkandan şaşırtan 'İmar Barışı' çıkışı

2018 yılında AK Parti'nin girişimleri ile hazırlanıp yasalaşan ve İmar Barışı olarak bilinen düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşlara İBB Meclisi'nden tapu müjdesi geldi. İstanbul'da Sarıyer Ayazağa mahallesinde İBB mülkiyetinde olan parsellerde binaları bulunanlar tapularına kavuşmaya başladı.



İBB Meclisi, Sarıyer Ayazağalı vatandaşların İBB Meclisine başvurusu sonucunda; 'Yapı Kayıt Belgesi' alan vatandaşlara yapılarının bulunduğu parsellerin satışı için gerekli yetkiyi ilçe belediyesine verilmesi kararı aldı. İBB Meclisi ilk etapta 40 adet taşınmazın satış yetkisini verirken satış bedelinin ise 5 yıla kadar taksitlendirilebilmesine de karar verdi.



CHP'Lİ SARIYER BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ŞAŞIRTAN 'İMAR BARIŞI' ÇIKIŞI



İBB Meclisi oturumunda ikinci olarak söz alan CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç' in daha önce imar barış kanunu aleyhine vatandaşlara yaptığı konuşmalara rağmen imar barış kapsamında verilecek tapulara sahip çıkarak 'Büyük emekler harcadık' şeklinde bir ifade kullanması ise şaşkınlığa sebep oldu.



YAPI KAYIT BELGESİ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI



CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in daha önce şiddetle muhalefet ettiği İmar Barışı düzenlemesinden ilk faydalananlardan olduğu ve Bahçeköy Belediye binası için başvuruda bulunarak yapı kayıt belgesi aldığı da ortaya çıktı.



İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde yaşayan vatandaşların önemli sorunlarından olan mülkiyet - tapu sorununun çözümü için önemli bir adım atılırken; İmar Barış kanunu konusunda yoğun çaba sarf eden Sarıyer Belediye Meclisi - İBB Meclisi AK Parti Üyesi - Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyon Başkanı Saim Kadıoğlu İBB Meclisinde yaptığı teşekkür konuşmasında;



'Bu meclis kararının alınmasında emeği geçen İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya, Sarıyer'de görev yapan İlçe Başkanlarımıza ve diğer tüm destek veren meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Ayazağa mahallemize hayırlı olsun' dedi.