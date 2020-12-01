Vatandaş Yavaş'tan hesap soruyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladığı andan beri vatandaşa elle tutulur tek bir hizmet bile sunmayan CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler çığr gibi büyüyor. Vatandaşlar, Twitter üzerinden açtıkları #HesapVerMansur etiketi altında Yavaş'a tepki gösterdi.







Kısa süre içinde etiketin altına binlerce tweet atıldı ve Twitter gündemlerinde ilk sıraya yerleşti. Vatandaşlar tek bir hizmet sunmadan 10 milyar lirayı hiç eden Yavaş'tan hesap vermesini istedi.



GÖKÇEK: 'HESAP VER'



Melih Gökçek de etiketin altında yaptığı paylaşımda; 'MANSUR MURAT KÖSE SANA SORUYOR; “10 milyar lirayı ne yaptın? Hesap ver”' ifadelerini kullandı.







İşte o Tweetlerden bazıları;













