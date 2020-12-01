O görüntüler infial yaratmıştı! O anne bakın kendisini nasıl savundu!

1,5 yaşındaki bebeğin annesi Figen Ü. Ve babası Burak B., bir süredir birlikteydi. Anne Figen İ.'nin 1,5 yaşında bebeğine alkol içirmesi ve bebeği sağlıksız ortamda bulundurması üzerine baba Burak B., anne Figen İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Henüz 1,5 yaşındaki bebeği Kerem B.'nin hayatından endişe duyduğunu belirten baba, çocuğun kendisine verilmesini veya annesi Figen Ü.'den alınarak devlet korumasına alınmasını talep etti.



ANNE VE BABA EVLİ DEĞİL



Baba Burak B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, bebek Kerem B., 'mağdur çocuk' ve anne Figen Ü. ile kuzeni Merve A. 'şüpheli' olarak kaydedildi. Dilekçede, bebeğin babası ve annesi arasında süren ilişki döneminde, evlilik dışı olarak bebeğin dünyaya geldiği bildirildi. Aynı zamanda baba Burak B.'nin mağdur olan bebeğin maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını karşıladığı anlatıldı.



ANNENİN YUMURTALIKLARINI SATTIĞI İDDİA EDİLDİ



Dilekçede, baba Burak B.'nin zaman içerisinde şüpheli olan annenin kendisini sadece evlat sahibi olmak için kullandığını fark ettiğini söyledi. Anne Figen Ü.'nün para kazanmak amacıyla düzenli olarak yumurtalıklarını sattığı iddia edildi. Savcılığa sunulan dilekçede bunu yapmasının nedeninin borçları olduğunu söyleyen anne Figen Ü.'nün, Burak B.'nin borçları ödemesine rağmen bunu yapmaya devam ettiği öne sürüldü.



YAŞINA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR VAR



Şikayetçi olan baba Burak B.'nin şüpheli anne Figen Ü.'nün anneliği konusunda endişe duyduğunun anlatıldığı dilekçede, annenin bebeğini farklı farklı arkadaşlarına bıraktığı, sigara içilen ortama maruz bıraktığı ve bu nedenle anne ile sürekli tartışmak zorunda kaldığı belirtildi. Savcılığa sunulan dilekçede minik bebekte kilo kaybı, ağlama krizleri ve yaşına uygun olmayan tepkiler görüldüğü de kaydedildi. Baba Burak B.'nin bebeğin yanında kaldığı zamanlar, bebekteki söz konusu farklılıkları çocuk gelişim uzmanlarıyla düzeltmeye çalıştığı belirtildi.



ALKOL İÇİRİRKEN FOTOĞRAF ÇEKMİŞLER



Suç duyusuyla birlikte savcılığa sunulan fotoğraflarda, bebeğin içkili ve sigara içilen ortamlara sokulduğu, bebeğe alkol içirildiği ve bebeğin eline sürekli bira şişeleri verildiğinin görüldüğü anlatıldı. Dilekçede, fotoğrafta görülen kişinin anne olan şüphelinin kuzeni olduğu anlaşıldı. Şüpheli anne ve kuzeninin cezalandırılması ve bebeğin babaya verilmediği takdirde devlet korumasına alınması talep edildi.



ESPRİ OLSUN DİYE AĞZINA KOYMUŞ



Bebeğin annesi Figen Ü.'nün kuzeni olan Merve.A, alınan ifadesinde, kuzeni Figen Ü.'nün çalıştığı zamanlarda bebeği kendisine bıraktığını, bahsi geçen fotoğrafın çekildiği gün arkadaşlarıyla dışarı çıktığını, anneyi arayarak bebeği yanından gelip alabileceğini söylediğini, oturdukları yerin alkollü bir yer olduğunu ancak çocukların da gidebildiği oyun parkı olan bir yer olduğunu söyledi. Yemek yedikleri anda espri amaçlı içki bardağını bebeğin ağzına doğru götürerek fotoğraf çektiğini söyleyen Merve A., alkolü bebeğin ağzına değdirmediğini belirtti. Anne Figen Ü.'nün fotoğrafı görünce kendisine kızdığını söyleyen Merve A., 'pişmanım' dedi.



ANNE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Anne Figen Ü., ifadesinde Burak B.'nim kendisine nikah yapmadığını, kavgalarının esas sebebinin bu olduğunu, hakaret ve sözlü şiddet gördüğü için erken doğum yaptığını söyledi. Baba Burak B.'nin bebeği önemsemediği ve sürekli başka kadınlarla ilişki yaşadığını belirten Figen Ü., bahsedildiği gibi yumurtalıklarını satmadığını belirtti. Çocuğu olmayan bir aileye umut olmak için yumurta bağışı yaptığını dile getiren anne, bu işlemi 2-3 aileye yaptığını söyledi. Figen Ü., ifadesine, 'Burak'tan ayrıldıktan sonra evlere temizliğe gittim. Burak bebeğe bakmak istemediği için işe giderken bebeği kuzenim Merve'ye bırakıyordum. Evime erkek arkadaşlarımın geldiği doğru değildir. Konu olan fotoğraf çekildiğinde bebek, Merve'deydi. Ben bebeğimi almaya gidince Merve bana fotoğrafı gösterdi. Çok kızdım ve kuzenimle tartıştık. Bebeğimi sigara içilen ortamlara bile sokmuyorum' şeklinde devam etti.



DEVLET BEBEĞİ KORUMA ALTINA ALDI



Burak B.'nin kendisini kreşteki bir kadınla aldattığını söyleyen Figen Ü., çocuğuna çok iyi baktığını ve hastane kontrollerini yaptığını belirtti. Figen Ü., ifadesinin devamında Korsan taksicilik yaptığı zamanlarda bebeğe babanın kuzeninin baktığını, hergün bebeği görmek için yanlarına gittiğini, habersiz gittiği zamanlarda bebeğin betonda yatırıldığını gördüğünü, uzun süre boyunca bebeğin aile bağları gelişsin diye babanın ailesinin görmesine ve onlarda kalmasına izin verdiği ancak babasının ailesinin bebeğe iyi bakmadığını söyledi. Anne, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini belirterek çocuğunun kendisinde kalmasını talep etti. Devlet bebeği annenin elinden alıp koruma altına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.