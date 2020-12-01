Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin karayollarını övdü!

Hazırladığı televizyon programı ve Youtube kanalı ile büyük beğeni toplayan Gazeteci Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Özdemir kendi youtube kanalında yaptığı bir konuşma sırasında Türkiye'nin otoyollarına övgüler yağdırdı.



AVRUPA VE ABD'DEN EN AZ 5 KAT DAHA İYİ!



Kendi ABD'de yaşadığı dönemden örnekler veren Özdemir; 'Biliyorsunuz ben yıllarca Amerika'da yaşadım. Bu yüzden de Türkiye'ye geldiğimde genelde Türk Hava Yollarını tercih ediyordum. Şimdi bu koronadan sonra, tabi hiç bir yere gidemiyorsun. Ben geldim Türkiye'ye yerleştim ve karayollarını kullanma imkanı buldum. İster AK Partili ol ister CHP'li ister HDP'li ol ister İYİ Partili, çünkü son bir kaç ayda bir Erzurum-Erzincan karayolunu kullandım. Kuzey Marmara Karayolunu kullandım. Bu en son İzmir otobanını kullandm. İnanın bizdeki yollar Amerika ile İsveç ile İsviçre ile karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi. İnanın Avrupa'da Amerika'da olmayan bir karayolu sistemi yapılmış.' ifadelerini kullandı.