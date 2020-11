İstanbul depreminde yıkılacak bina sayısı açıklandı!

İzmir'de yaşanan korkunç deprem sonrasında çalışmalarına devam edilen büyük İstanbul depremi simülasyonu mahiyetindeki rapor bugün açıklandı. Buna göre İstanbul'da beklenen 7,5 büyüklüğündeki depreme eğer İstanbullular hazırlıksız yakalanırsa Sadece yıkılan bina sayısı bile 48 bin olacak. Bu rakama orta ve üstü derecede hasar görecek, içerisinde can kayıplarının olabileceği diğer binalar dahil değil. Depremin gece gelmesi ile gündüz gelmesi arasında da büyük bir fark olacak. İşte İstanbul depremine ilişkin çarpıcı son dakika raporunun ayrıntıları;



İZMİR SONRASINDA İSTANBUL'UN SİMÜLASYONU ÇIKARILDI



İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul İstatistik Ofisi, 'İstanbul'un deprem raporu'nu yayımladı. Raporda, İstanbul'un beklenen depreme hazırlıksız yakalanması durumunda yaşanacak senaryo gözler önüne serildi.







İSTANBUL DEPREMİNDE 48 BİN BİNA YIKILACAK



Yapılan araştırmalara göre İstanbul, beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depreme hazırlıksız yakalanırsa 48 bin bina yıkılacak ya da ağır hasar görecek. 194 bin bina orta ve üstü hasar alacak.



Araştırmalar İstanbul'de beklenen büyük depremin şiddetini ortalama 7.5 olarak öngörüyor

Afet ve acil durum anında hayati önem taşıyan, bölgeye yardımların ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı zorlaşacak.



İSTANBUL SALLANDIĞINDA YOLLARIN YÜZDE 30'U KAPANMIŞ OLACAK



Böyle bir durumda yolların en az yüzde 30'unun kapanması öngörülüyor. Ayrıca yaşanacak ekonomik kaybın ise, en az 120 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. İstanbul hanelerinde anlık nüfusun gece 15 milyon, gündüz 6 milyon kişi olması nedeniyle beklenen depremin gece olması halindeyse, can kaybı sayısı önemli ölçüde artabilir.



Son dakika raporuna göre deprem İstanbul'u gece yakalarsa yıkılmaya hazır on binlerce binanın içerisinde 15 milyon insan olacak

İBB'ye bağlı İstanbul İstatistik Ofisi'nde görevli Ekonomist ve Veri Görselleştirme Uzmanı Ertuğrul Ağlar, 'Bizim İstanbul'da şuan elimizde olan verilere göre 2000-2019 yılları arasında tam 376 bin bina yapılmış.



2000 ÖNCESİNDE YAPILAN BİNALAR DAHA RİSKLİ



Ama sıkıntımız burada 2000 yılı öncesinde yapılan binalarda başlıyor. Bu binalar bizim için daha büyük risk taşıyorlar çünkü eskiler ve 99 depremini de yaşamış bulunmaktalar. 1980 ve 2000 yılları arasında tam 538 bin 800 bina yapılmış İstanbul'da, bu binalar şuan hala ayaktalar. Bununla birlikte 1980 öncesinde de 255 bin binamız hala İstanbul'da mevcut bulunuyorlar. Bu yapılarımız, deprem için ekstra bir risk taşımakla beraber gelecek 7,5 büyüklüğündeki bir depremde, 48 bin binanın çok büyük hasar göreceğini veya yıkılacağını tahmin etmekteyiz. Sadece 48 bin binanın yıkılacağını veya ağır hasar göreceğini değil, aynı zamanda 194 bin binanın da orta ve üstü derecede hasar göreceğini tahmin ediyoruz' diye konuştu.







VATANDAŞIN TUTUMU DA ŞOKE EDİYOR



Geçmiş depremlerde yapılan çeşitli araştırmaları derlediklerinde ulaştıkları verileri paylaşan Ağlar, şunları söyledi:



'İnsanlar genellikle orta ve üstü hasar alan ancak yıkılmayan binalarda hayatlarını kaybediyorlar. Can kaybımız bu tarz binalarda çok daha fazla artıyor. Bu konuda da tabii ki eğitim ve tatbikatlar bizim için ekstradan bir önem arz ediyor. Yine bununla birlikte sosyal hasar görebilirlik araştırmamızda mahalle mahalle insanlara sorulan bir soruyu öne çıkartmamız gerekiyor.