FETÖ'cüler birbirine girdi, kirli çamaşırlar etrafa saçıldı!

7 KADINA CİNSEL SALDIRI, 30 KADINA CİNSEL TACİZ



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışındaki kaçak yaşayan mensupları arasında bir süredir ekonomik, sosyal hayat ve sözde ahlaki değerler konularında anlaşmazlıklar yaşandığı biliniyordu. Ancak gizli tutulmaya çalışılan bu çatlak bazı FETÖ'cülerin sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. İddialara göre, FETÖ grupları arasında FETÖ mensubu bir doktorun 'hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına cinsel saldırı, 30 kadına ise muayene sırasında cinsel tacizde bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Örgütün firarilerinden Önder Aytaç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'cü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Haldun Çetinkanat'ın fotoğraflarını paylaşarak 'Her doktor doktor mudur? O doktor bu doktor mudur?' yazdı.



DHA'ya bilgi veren güvenlik uzmanları, cinsel saldırı iddiasının FETÖ içinde büyük paniğe neden olduğunu belirtti. FETÖ'cü Çetinkanat'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, Türkiye'de bulunduğu dönemde de tedavi ettiği, çoğunlukla örgüt üyesi olan pek çok kadına cinsel tacizde bulunduğunu söylediler.



FETÖ'cü Çetinkanat'ın örgütün üst düzey isimlerinden İsmail Büyükçelebi'nin referansıyla elebaşı Fetullah Gülen'in güvenini kazandığı, örgüt içinde önemli bir yer edindiği ifade edildi. Örgüt üyesi Çetinkanat'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Güney Afrika, Uganda, Mali ve ABD'de örgütsel faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Çetinkanat'ın örgütün kontrolündeki bir hastanede çalıştığı da öğrenildi.