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Lavrov'dan Karabağ açıklaması! Türkiye ile...!!!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Lavrov, Bakü ve Erivan tarafının istişare için aynı masaya oturması konusunda Türkiye ile ortak çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca Lavrov, "Askeri senaryonun daha da öteye taşınmasının durdurmak, Bakü ve Erivan taraflarını masaya oturtmak ve taraflar arasında diyalog kurdurmayı sağlamak için Türk ortaklarımızla beraber çalışacağız" diye konuştu.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 19:12
Lavrov'dan Karabağ açıklaması! Türkiye ile...!!!

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Minsk Grubu toplantılarında Türkiye'nin de olması gerektiğini söylemesinin ardından Rusya'dan Türkiye konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rus basınına yaptığı açıklamada, Bakü ve Erivan tarafının istişare için aynı masaya oturması konusunda Türkiye ile ortak çalıştıklarını söyledi.

"KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını söyleyen Lavrov, "Bu konu 27 Ekim'de Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon konuşmasında, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle kurulan düzenli temaslarda ele alındı. Bu konudaki tutumumuzu çeşitli kanallar üzerinden bildirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

"MUTABAKATIN TÜMÜYLE UYGULANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Dağlık Karabağ'da sorunun çözümüne yönelik müzakereleri sürdürme niyetlerinin olduğunu ifade eden Lavrov, "Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleşmesi için her gün arabuluculuk çalışmaları yapıyor. Putin'in inisiyatifiyle Ekim ayının başlarında insani ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. AGİT Minsk Grubu eş başkanlığındaki partnerlerimiz Fransa ve ABD'yle birlikte yapılan çalışmalar da dahil mutabakatın tümüyle uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"TÜRK ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Siyasi çözüm için olası seçenekleri sunuyoruz" diyen Lavrov, "Bakü ve Erivan'ın nihayetinde yapıcı yaklaşım sergileyeceğini, askeri faaliyetlerin sona ereceğini ve Karabağ'daki sürecin siyasi zemine gireceğini umuyoruz" dedi. İstikrarlı bir ateşkese ulaşmanın yakın zamanda mümkün olmasa da bölgedeki tüm etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğini aktaran Lavrov, "Askeri senaryonun daha da öteye taşınmasının durdurmak, Bakü ve Erivan taraflarını masaya oturtmak ve taraflar arasında diyalog kurdurmayı sağlamak için Türk ortaklarımızla beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

FransaErmenistanAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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