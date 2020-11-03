Kurtarılan Elif, kardeşleri ve annesiyle...

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ’de tedavisine devam edilen Elif Perinçek’i ziyaret ederek baba Oğuz Perinçek, depremden 23 saat sonra kurtarılan Anne Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel ile bir araya geldi.



Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirttiler.