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1 yıldır koronavirüse direnen adada ilk vaka!

Ada ülkesi Samoa'da yeni tip koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez vaka tespit edildi. Yetkililer, pozitif vakanın 13 Kasım'da Avustralya'dan döndüğünü belirtti.

Dünya / 27 Kasım 2020 Cuma 17:01
1 yıldır koronavirüse direnen adada ilk vaka!

Büyük Okyanus'un güneyindeki Polinezya bölgesinde bulunan ada ülkesi Bağımsız Samoa Cumhuriyeti'nde salgınından başından bu yana ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi.

Guardian'da yer alan haberde, pozitif vakanın 13 Kasım’da Avustralya'nın Melbourne kentinden ülkesine dönen 70 yaşındaki bir erkek olduğu ifade edildi.

Adı açıklanmayan adamın bir sağlık kuruluşunda eşiyle birlikte Tupua Tamasese Meaole Hastanesi'nde karantina altında olduğu belirtildi.

SAMOA BAŞBAKANI: ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından geçen hafta Facebook’tan yapılan duyuruda, halkı korkmamaya ve sakin kalmaya çağırdı.

Tuilaepa, "Endişelenecek bir şey yok. Bunun için uzun zamandır hazırlanıyoruz. Tıbbi personelimiz hazır ve yeterli tıbbi malzememiz var. Son 9 aydır koronavirüse güvende olduğumuz için şükrediyorum. Şimdi Samoa halkından ricam dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişinin halihazırda uygulamakta olduğu önlemleri hepimizin uygulaması. Gördüğünüz gibi ben de bir maske takıyorum” ifadelerini kullandı.

AvustralyaSamoa

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