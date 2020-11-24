İyi yakalandılar! CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDPKK'dan ülkeye ihanet gibi anayasa metni

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği ancak ittifak ortaklarının reddettiği anayasa taslak metninin, geçmişte İYİ Parti tarafından dillendirildiği ortaya çıktı. Arşiv kayıtları, 'Anayasa çalışmasında bulunmadık' diyen İYİ Parti'nin iddiasının gerçeği yansıtmadığını somut örneklerle gözler önüne serdi.







5 YALAN 5 İTİRAF



İddiaları reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen yıl 28 Temmuz'da, '24 Haziran'dan itibaren yürüttüğümüz bir anayasa taslak metnimiz var.' dediği ortaya çıktı. Ancak aynı Meral Akşan, 18 gün önce, 12 Kasım'da kendisini yalanlayarak, 'Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur' ifadelerini kullandı.







CHP DAVET ETTİ



İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise, 19 Eylül 2019'da Youtube'daki bir programda, anayasa çalışması konusunda CHP'den davet aldıklarını söyledi. Türkkan, 'Bizi HDP ile birlikte anayasa yapmaya davet ettiler. CHP'li isim bize bir mail attı. Anayasa hazırlamaya, mail yoluyla bildiri atıyorlar. Biz başladık, siz de gelin demek çok gayri ciddidir. Biz kendimiz çalışma içerisindeyiz' diye konuştu. Aynı Türkkan, geçen hafta 15 Kasım'da Twitter'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa görüşmelerini inkar eden açıklamasını paylaştı.







'KARDEŞLİK ANAYASASI İÇİN BİR ARAYA GELDİK'



İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 5 Aralık 2019'da parti genel merkezinde katıldığı bir etkinlikte, 'Demokratik iyileştirilmiş Parlamenter Sisteme dönebilmek için anayasa değişikliği, seçim sistemi değişikliği, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması gerekmektedir, bunun için altyapı çalışmalarını yapıyoruz.' dedi.



Geçtiğimiz 12 Kasım'da ise, 'İftiracılara gelsin. Biz ne HDP ile ne CHP ile ne SP ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta.' dedi.







İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iki yıl önce Sözcü'ye, 'Kardeşlik anayasası için bir araya geldik. Bu çerçevede görüşmelerimiz devam etmekte ve nihai noktaya yaklaşmış bulunmaktayız. Müstakbel Cumhurbaşkanımız Meral Akşener de böyle düşünüyor.' açıklamasını yaptı. 13 Kasım'da ise, 'Anayasalar kapalı kapılar arkasında yapılmaz!' iddiasında bulundu.







İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, 16 Ağustos 2019'da Yeniçağ gazetesine, 'Geçmiş yıllardan beri anayasa konusu ile ilgili birikimimiz var zaten. Konuyla ilgili uzmanlardan görüşler alıyor ve tartışıyoruz. Başkanlığını yaptığım hukukçuların yer aldığı komisyonla 24 Haziran'dan beri çalışmalarımızı hızla sürdürdük. İlkelerimizi belirledik.' ifadelerini kullandı. Yeni bir anayasa üzerinde çalışıldığı iddiasını reddeden Sunat, 12 Kasım'da ise twitter'da, 'Hiçbir siyasi oluşum, platform, kişi, partiyle herhangi bir Anayasa çalışmamız yoktur, nokta' iletisini paylaştı.

