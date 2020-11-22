Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İçişleri genelgesi ile sonu sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık ve yasaktan kimler muaf?

Sokağa çıkma yasağı tüm Türkiye'de başladı! İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesini 81 ile gönderdi ve kısıtlama boyunca nerelerin açık olacağı, yasaktan muaf olanlar ve sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında detayları duyurdu. İşte, market ve restoran çalışma saatleri, yasaktan muaf olan vatandaşlar ve işletmeler…



SON DAKİKA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI!

Birçok vatandaş, 'sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor, bugün sokağa çıkma yasağı var mı' sorularının yanıtını araştırıyordu. Cumartesi akşamı (bu akşam) saat 20:00 itibarıyla kısıtlama 81 ilde başladı.



İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağından muaf olacak vatandaşların ve işletmelerin listesini yayımladı. İşte, sabah 05.00'a kadar sürecek kısıtlama hakkında merak edilenler...



CUMA AKŞAM İTİBARIYLA BAŞLAYAN YASAKLAR

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 20:00 itibarıyla başladı. 20 yaş altı gençler, dün akşamdan itibaren sadece genelgede belirtilen saatlerde sokağa çıkabilecek. Kafe ve restoranlar için getirilen kısıtlama da dün 20:00 itibarıyla başlayan yasaklar arasında yer alıyor. Restoranlar, bu saatten itibaren paket servis ile hizmet verecek. Lokantalar, kafe ve pastaneler de artık pakete servise döndü. AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Sinemalar yıl sonuna kadar, kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, internet kafe ve halı sahalar ikinci bir karara kadar kapalı olacak.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ:

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.



Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.



ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),



d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,



e) Oteller ve konaklama yerleri,



f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,



g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,



ğ) Üretim ve imalat tesisleri,



h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,



ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),



i) Sebze/meyve toptancı halleri.



PEKİ, YASAKTAN KİMLER MUAF OLACAK? İŞTE, KISITLAMA SÜRESİNCE DIŞARI ÇIKABİLECEK OLANLAR...



5.2 İstisna Kapsamında Olan Kişiler



a) Yukarıda belirtilen "Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,



b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),



c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,



ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,



d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,



e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,



f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,



g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,



ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,



h) Küçükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,



ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,



i) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,



j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,



k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),



l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,



m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),



n) Veteriner hekimler,



o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,



ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,



p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,



r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,



s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,



ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),



t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,



u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,



ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.