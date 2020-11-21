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Fransa bunu da yaptı! Hz. Muhammed'i savunan kovulacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaret içerikli karikatürleri eleştiren insanların, ülkeden sınır dışı edilebileceğini açıkladı.

Dünya / 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:15
Fransa bunu da yaptı! Hz. Muhammed'i savunan kovulacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaret karikatürlerine karşı çıkan 'yabancı' ailelerin sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Söz konusu karikatürlerin sınıflarda gösterilmesine itiraz edilmesi halinde sınır dışı işleminin uygulanabileceğini ifade eden Darmanin, karikatürlerin 'ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu' savundu.

Darmanin, bir ebeveynin bu karikatürlerin gösterilmesinin durdurulmasını talep etmesinin suç kapsamına alınacağını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Darmanin, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik saldırıları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirirken, karikatürlere yönelik eleştirileri ifade özgürlüğü olarak değerlendirmeyerek kendisi ve ülkesinin ikiyüzlü, haysiyetsiz tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fransa

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