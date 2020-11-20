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HDP'li Garo Paylan'a toka gibi sözler!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi sonrası Giresun'da kepçe üstünde gitmelerini eleştiren HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’a sert cevap verdi. Kurum, "Çevrecilik dersi vermeye kalkan anlayışınızın Kırklar Dağı’nı ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz." dedi

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 22:58
HDP'li Garo Paylan'a toka gibi sözler!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümü siyaset üstü mesele olarak görmeleri gerektiğini belirterek, "Siz değerli vekillerinden bu yöndeki çalışmalara destek olmanızı beklerim. Şehirlerimizde, ilçelerimizde yapılacak her projeye Bakanlık olarak destek vermeye çalışıyoruz. Kimseyi ayırt etmiyoruz. Biz Bakanlık olarak 5 milyar liraya kadar yüzde 50 faiz desteği vereceğiz. Tüm kentsel dönüşüm projelerine taşınma yardımı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi sonrası Giresun'da kepçe üstünde gitmelerini eleştiren HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'a sert cevap verdi.

"BİZ SİZİN ÇEVRECİLİK, ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINIZI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Kurum şöyle konuştu:

"Giresun sel felaketi alışık oldukları üzere tamamen bağlamından koparıp, 'çevreye saygınız olmadığında kepçeye binersiniz' diyor. Biz kimlerin bu milletin ödediği paralarla hain emellerini gerçekleştirmek için kepçeye bindiğini, kimlerin çukurlar kazdığını, sonra kepçeyle kazdıkları çukurlarda kimlerin gömüldüğünü biliyoruz. Bizi çevreci olmamakla suçlayanların çevreciliklerini de gördük. Şaşkınlık içerisindeyiz, hepsi birbirinden çiçek çocuklar olarak takdim edilen eli kanlı hıyanet çetesi mensuplarının çevreciliğini de, çevrecilik anlayışını da biz Doğu'nun, Güneydoğu'nun sokaklarında gördük, milletimiz gördü, bölgedeki kardeşlerimiz gördü. Bugün ulusal ve uluslararası her alanda büyük bir cesaretle dünyanın, ülkemizin, doğanın, çevrenin ve insanlığın haklarını müdafaa eden bir Türkiye vardır. Çevrecilik dersi vermeye kalkan anlayışınızın Kırklar Dağı'nı ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini hizmetten dolayı 100 milyon TL zarara uğrattınız. Biz sizin çevrecilik, şehircilik anlayışınızı da çok iyi biliyoruz."

GiresunMilletvekili

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