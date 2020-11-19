Borsa yine rekorla kapattı!

Borsa İstanbul yeni bir rekor kırdı. BIST 100 endeksi, 19 Kasım'ı 1.313,02 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



Borsa İstanbul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "BIST100 Endeksi 1.313,02 puanla tarihindeki en yüksek kapanışını gerçekleştirerek #rekor kırmıştır." ifadelerine yer verildi.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.



EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR



Bankacılık endeksi yüzde 4,01, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,21 ile metal ana sanayi oldu. BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselerek 1.313,02 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gün içinde 1.325,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksinde en çok işlem gören hisseler Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Kardemir D, Akbank ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. oldu. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 475 baz puan artırmasının Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ve ülke risk priminin düşmesine de katkı sağlayacağını söyledi. TCMB'nin sadeleşme adımları çerçevesinde "Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına" ilişkin kararının da yatırımcı güvenini olumlu şekilde etkilediğini kaydeden analistler, bu kararla TCMB'nin ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın kredibilitesinin oldukça arttığını belirtti.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN "EKONOMİDE YENİ DÖNEM" SÖZLERİ



Analistler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla oluşan piyasa beklentilerinin de karşılandığını ifade etti. Yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde tüketici güveni başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.325 puanın direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI



TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkartırken, para politikasında sadeleşmenin de sinyallerini verdi.