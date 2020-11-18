Yunan panikte! Ulusal çapta alarm verilsin!

Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlı duruşu Yunanistan'ı ve GKRY'yi panikletiyor.



AZERBAYCAN, LİBYA, VE PAKİSTAN KKTC'Yİ TANIYABİLİR



Son olarak Yunan medyasından İnfognomonpolitics isimli yayın organı, Türkiye'nin desteğini esirgemediği Azerbaycan, Libya, ve Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmi olarak tanıyabileceğini yazdı.



"ALARM VERİLMELİ"



Böyle bir durumda KKTC'nin, karşı önlemlerin yanı sıra bir üye devlet statüsünden ve Avrupa Birliği'nin nüfuz kullanımından yararlanabileceğini söyleyen yayın organı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ulusal çapta alarm vermeye çağırdı.



YASAL KORUMA SAĞLAYALIM ÖNERİSİNDE BULUNULDU



Ayrıca haberde Türkiye'nin uydusu olarak nitelendirilen Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın Kuzey Kıbrıs'ı resmi olarak tanımaması için, AB ile eş güdümlü bir yasal koruma sağlanması gerektiği de ifade edildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MARAŞ'A ZİYARET



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta sonu KKTC'yi ziyaret etti. 46 yıl sonra açılan Maraş'ta bir araya gelen liderler dünyaya kararlılık mesajı verdi.



