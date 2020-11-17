2021 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.



"TÜM MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM. HAYIRLI OLSUN"



Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.