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O uygulamada Süleyman Soylu skandalı!

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Apple'n iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yer alan hakaretler büyük tepki çekince Apple skandalı hemen düzeltti.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:45
O uygulamada Süleyman Soylu skandalı!

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ABD merkezli ünlü bilişim şirketi Apple'n iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasından 'Süleyman Soylu' şeklinde seslendirme yapması sonucu aldığı cevaba tepki gösterdi.

Tayyar, iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasından Süleyman Soylu'ya dair seslendirme araması yaptığında 'Vatan haini - katil - hırsız - pedofili destekçisi' ifadelerinin yer aldığını ortaya çıkardı.



Duruma tepki gösteren Tayyar, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

'Siri'ye Süleyman Soylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor. Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum. Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar. Mutlaka hesabı sorulmalı.”



Tayyar'ın tepkisi sonrası Apple söz konusu skandalı düzeltti.

Ak PartiMilletvekiliŞamil Tayyar

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