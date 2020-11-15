Millilerin koronavirüs test sonuçları çıktı!

A Milli Futbol Takımı'nda, bu akşam oynanacak Rusya maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin sonuçları negatif çıktığı duyuruldu.



Türkiye-Hırvatistan maçında Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığının ortaya çıkmasının ardından A Milli Takım'daki tüm oyunculara dünde test yapılmış ve yapıla testleri tamamının sonucu negatif çıkmıştı.



TÜRKİYE - RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Rusya'yı ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranında canlı yayınlanacak.