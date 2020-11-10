Azerbaycan'a zafer ziyareti!

Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik ziyareti gerçekleştirildi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret edip, Karabağ zaferini tebrik etti.







Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Türkiye heyeti, Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.



Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.