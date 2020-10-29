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AP'nin Fransız milletvekilinden Macron'a sert tepki

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Manon Aubry, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna yönelik tokat gibi sözler sarf etti.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 09:19
AP'nin Fransız milletvekilinden Macron'a sert tepki

Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı İslam ve Müslüman karşıtlığına Fransa ve Avrupa'dan yeni tepkiler geliyor.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry, Fransız Mediapart internet sitesindeki yazısında, Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinden sonra terörle mücadele konusunda devletin tüm kademelerinin altyapısının güçlendirmesine yönelik fikir yürütmek yerine, 'mide bulandırıcı' tartışmaların yapılmasına tepki gösterdi.

Helal ürünlerin satışının aşırıcılığa neden olduğunu ima eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve üniversitelerin 'İslamcı' profesörlerin bulunduğu yer olduğunu düşünen Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'e cevap vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Aubry, ülkede hükümete eleştirilerin engellenmesi için ilgili kişilere suçlamalarda bulunulduğuna dikkati çekti.

'Irkçılık ve nefret hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı'
Aubry, 'Irkçı sözler ve nefret duyan kişilerin ön yargısı medya ve sağcı siyasetçiler tarafından hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı.' değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara son verilmesi gerektiğini vurgulayan Aubry, 'Siyasi İslamcılığı finanse eden diktatörlere silah satan ve sözleşmeler imzalayan liderlerin konuşmalara ve geleneksel Katolik okulların geliştirilmesine angaje olan Blanquer'in laiklik konusundaki tavsiyelerine dur demeli.' ifadesini kullandı.

Aubry, inanç özgürlüğünün, korunması gereken temel özgürlük olduğunu anımsattı.

'Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil.' ifadesini kullanan Aubry, polisin hükümetin hoşlanmadığı kişilere baskı yapmaması gerektiğini belirtti.

Aubry, ülkede Müslüman derneklerin kapatılmasına da tepki gösterdi.

Bunun ancak aşırı sağa fayda sağladığına işaret eden Aubry, terörle hukuk kurallarından bağımsız mücadele edilemeyeceğini kaydetti.

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