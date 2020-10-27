Ülke şokta! en yüksek ölüm...!!!

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695'e ulaştı.



Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 112 bin 716 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 35 bin 541 olduğu aktarıldı.