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Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'iyi ki doğdun' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 8. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Partililerin taşa tuttuğu HDP'ye kutlama mesajı yayımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye can suyu oldu.

Güncel / 18 Ekim 2020 Pazar 20:02
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'iyi ki doğdun' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partilileri tarafından taşa tutulan HDP'ye can suyu oldu. Kılıçdaroğlu, HDP'nin 8. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gizli ittifak ortağı HDP'yi yine yalnız bırakmadı. Partililer Altan Tan ve Ayhan Bilgen'in taşa tuttuğu ve kırılmaların sinyallerinin verildiği HDP'nin kuruluşunun sekizinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, 'Kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum' dedi.

HDP Eş Genel Başkanlarına hitaben mesaj

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a hitaben yazılan mesajda Kılıçdaroğlu, “Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

“Partinizin kuruluşunun 8. yıldönümü kutlamasına davetinize çok teşekkür ederim. Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum.”

İmamoğlu'ndan kutlama mesajı

İBB Başkanı İmamoğlu da HDP'ye kutlama mesajı yayımladı. İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Halkların Demokratik Partisi'nin 8'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle hem sizleri hem de HDP'ye gönül vermiş tüm partililerinizi yürekten kutluyorum Daha adil ve eşit bir İstanbul için çıktığımız yolculukta adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyor, tüm katılımcılara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”

Kemal KılıçdaroğluPervin BuldanAltan Tan

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