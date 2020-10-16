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FETÖ'nün 'Kozmik Oda' soruşturmasında karar

FETÖ'nün 'Kozmik Oda' soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 17:20
FETÖ'nün 'Kozmik Oda' soruşturmasında karar

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın ‘kozmik odaları'nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan çoğu eski istihbaratçı polis 3'ü tutuklu 82 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

28 SANIĞA HAPİS CEZASI
Mahkeme, 28 sanığa, ‘terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 aydan 10 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi.

54 SANIĞA BERAAT
Eski Genelkurmay Müşaviri Albay Muharrem Köse dahil 54 sanık ise beraat etti.

Bülent Arınç

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