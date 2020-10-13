Hain Ermenistan'dan bir alçak saldırı daha!

PKK destekli Ermenistan güçleri Azerbaycan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Günün sıcak haberinde alınan son dakika bilgisine göre Terter, Goranboy ve Ağdam şehirleri patlama sesleriyle güne uyandı. İnsani ateşkese dahi uymayan Ermenistan ihlallerini savunmasız sivilleri hedef alması ile sürüyor.



İşte Azerbaycan'da son durum ve saldırılara ilişkin bilgiler;



Ermenistan güçleri PKK destekli insani ateşkes ihlaline devam ederek bugün de Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdı.



AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Bu sabaha karşı Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ateşkes sözünü tutmayan Ermenistan milislerinin hukuk ve insanlık tanımaz bir girişimle Azerbaycan'ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.



250'DEN FAZLA ERMENİ MİLİS ETKİSİZ



Öte yandan hukuksuz saldırılara karşı Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonların ilk günlerinden bu yana PKK destekli Ermenistan ordusuna 250'den fazla kayıp verdirildi. Ermenistan'ın saldırgan güçlerine karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. İşte operasyonlarda vurulan bir Ermeni hedefine ait görüntü;



ÖNCEKİ GÜN DE ÇOCUKLARI HEDEF ALMIŞLARDI



Ateşkes kararının alındığı ilk günün gecesinde de gelen son dakika bilgisiyle verdiği sözde durmayan Ermenistan'ın Gence'ye saldırdığı aktarışmış ve bu saldırıya evlerinde uykuda iken yakalanan siviller arasında şehit ve yaralılar olmuştu.



İLHAM ALİYEV'DEN FLAŞ ÇIKIŞ: KARŞILIĞINI ALACAKLAR



Saldırılar üzerine ülkesine ve dünya kamuoyuna seslenen Aliyev, Azerbaycan'a yönelik saldırılar ve Dağlık Karabağ bölgesindeki son durum hakkında 'İnsani ateşkese dahi uymayanlardan bunun hesabı sorulacak' demiş ve Bundan sonraki ateşkes şartlarını şöyle açıklamıştı; Ermenistan güçleri ve destekçisi örgütler Azerbaycan topraklarından çıkacak. Azerbaycan'ın kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünü resmen tanıdığını ilan edecek ve Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olmadığını beyan edecek. Son olarak da Bakü'den özür dilenecek'



RUSYA'YI BU İŞE DAHİL ETME ÇABASI VAR



Azerbayacan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerin sayısı arttıkça Ermenistan lobicilik faaliyetlerine hız vererek Rusya başta olmak üzere dünya ülkelerinden birçoğunu bu savaşın bir parçası haline getirmeye çalışıyor.



PAŞİNYAN TRUMP İLE GÖRÜŞEMEDİ



Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Trump ile görüşüp sorunu çözeceği iddiasının üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen halen Trump'ın kendisini kabul etmediği biliniyor.



TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK: HESABINI ÖDEYECEKLER



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada, Ermenista'ın, Azerbaycan'da Gence kentine yönelik saldırısına tepki göstererek, 'Ermenistan bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecek' dedi.

