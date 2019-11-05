Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı Anıtkabir'de

Başkan Akbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Sevim, bazı öğretmenler, öğrenciler ve mezunlardan oluşan heyet, tören alanından yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı" yazılı çelengin mozoleye bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Akbaş başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Anıtkabir Özel Defteri imzalandı. Akbaş, vakıf ve öğrenciler adına deftere şunları yazdı:



" Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Atamız,



Bizler Adana Anadolu Lisesi’nden (ALA) mezun, Cumhuriyetin çocuklarıyız. Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfımızın (ALAEV) kuruluşunun gerçekleştiği bu anlamlı yılda huzurunuzda olmaktan gurur duyuyoruz.



Büyük ALA camiası olarak; aklın, bilimin, ilke ve devrimlerimizin rehberliğinde, manevi mirasçılarınız olacağımıza, Cumhuriyetimize sahip çıkacağımıza, her koşulda koruyacağımıza ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacağımıza söz veriyoruz.



Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller olarak size sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."



ALAEV ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAYI HEDEFLİYOR

1975’ten bu yana Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumlarından biri olan Adana Anadolu Lisesi’nin mezunları, 2019 Haziran ayında Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı’nın kuruluşu tamamlamıştı. ALAEV, bu okula devam eden öğrencilerin eğitim, öğretim ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.