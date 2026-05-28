'Bedenim Deforme Oldu'

Son iki yılda yedi kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.Rahminden miyom aldırmak için ameliyata giren operasyon esnasında yanlış bir işlem yapılan oyuncu, son durumu hakkında bilgi verdi.YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLERYaşadıklarını anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."Tedavisi devam eden oyuncu, geçen günlerde 7. kez ameliyat olmuştu.Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim." ifadelerini kullanmıştı.Operasyon sonrası konuşan oyuncu, şunları söylemişti:"7. kez ameliyat oldum. Şu an için söyleyecek çok bir şeyim yok. Mutluyum, kısa süreliğine dışarı çıkma izni aldım. Hastaneden izinli olarak çıktık, hatta damar yolumla birlikte geldim. Şu an iyiyim, sadece bir saatlik vaktim var ve antibiyotik tedavim devam ediyor."Yedinci kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.Zorlandığını belirten oyuncu şu ifadeleri kullandı:"Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor ve bu her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor.""Ne kadar burada aksini göstersem de, burada, Instagramda, sadece gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum. Şu anda ve her kötü anımda hiç sıkılmadan ve şikayet etmeden yanımda olup, beni güldürdüğün ve sevdiğin için teşekkür ederim."