Gökyüzünde 'Mavi Ay' İçin Geri Sayım! Türkiye'den De Görülecek

‘Blue Moon' (Mavi Ay) olarak bilinen Dolunay, bu hafta sonu gökyüzünde görünecek. Forbes'in haberine göre isminin aksine bu olayın Ay'ın rengiyle hiçbir ilgisi yok.31 Mayıs Pazar sabahı erken saatlerde Ay, bir takvim ayı içinde ikinci kez Dolunay evresine ulaşarak ‘aylık Mavi Ay' olarak adlandırılan nadir bir gök olayını oluşturacak.Bu durum, Ay'ın 29,5 günlük döngüsü ile Gregoryen takvim aylarının uzunluğu arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan basit bir zamanlama tesadüfü olarak açıklanıyor.Habere göre bir Dolunay yaklaşık her 29,5 günde bir meydana gelir. Buna karşın Şubat dışındaki tüm takvim ayları daha uzundur. Bu nedenle zaman zaman bir Dolunay ayın başına denk gelir ve aynı ay içinde ikinci bir Dolunay için yeterli zaman oluşur.Mayıs 2026'nın başında ‘Çiçek Dolunayı' 1 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Yaklaşık 29,5 gün sonra yeniden Dolunay oluşuyor ve bu ikinci Dolunayın geleneksel bir adı bulunmuyor. Bu nedenle ‘Mavi Ay' olarak adlandırılıyor.Öte yandan astronomlar farklı bir tanım daha kullandığı belirtildi. Bir astronomik mevsim içinde gerçekleşen dört Dolunaydan üçüncüsü ‘Mavi Ay' olarak kabul ediliyor. Bu tür ‘mevsimsel Mavi Ay' bir sonraki kez 20 Mayıs 2027'de görülecek.Global astronomi kaynaklarından alınan bilgilere göre, dolunayın zirve noktasına ulaştığı an 08:45 UTC olarak hesaplandı.Türkiye'nin bulunduğu UTC+3 zaman dilimi göz önüne alındığında, Mavi Ay ülkemizde saat 11:45 sularında maksimum parlaklığa erişecek.