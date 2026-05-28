Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE 17°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİSTANBUL 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 15°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, (İzmir hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 19°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri, yarın öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, (Antalya merkez hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 18°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 13°C, 23°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 18°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 14°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 13°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR 10°C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 15°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,yarın öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 14°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 15°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 16°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin, yarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 13°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 8°C, 21°CParçalı ve bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluMARDİN 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 20°C, 33°CParçalı ve az bulutlu