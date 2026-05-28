Bakanlık Fırsatçılığa Geçit Vermedi! Fahiş Fiyatlı Restorana Para Cezası

Ticaret Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda yapılan denetimlerde, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edildiğini ve işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamaları üzerine söz konusu işletme hakkında inceleme ve denetim sürecinin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 27 Mayıs 2026 tarihinde restoranda denetim gerçekleştirdiği ifade edildi.Denetimlerde, 24 üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık tespit edildiği, bu nedenle işletmeye idari para cezası verildiği bildirildi.Ayrıca 5 ürüne ilişkin bulguların değerlendirme aşamasında olduğu ve ek yaptırım uygulanması amacıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderileceği kaydedildi.Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak ve özellikle turizm sezonu ile bayram dönemlerinde mağduriyetleri önlemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.Vatandaşların ise fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarındaki ihlalleri CİMER, ALO 175 ve HFA Mobil Uygulaması üzerinden bildirmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır' denildi.