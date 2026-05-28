Siyasette Bayram Fotoğrafı! AK Parti İle CHP 3 Bayram Aradan Sonra Yeniden Bayramlaştı

AK Parti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Genel Merkez'de 16 siyasi partiden heyetleri kabul edecek.AK Parti'ye ziyaret yapacak partiler arasında CHP, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi yer alıyor.AK Parti ile CHP bayramlaşma ziyareti gerçekleşti.İki parti 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı.AK Parti ile CHP arasındaki son bayramlaşma, Haziran 2024'teki Kurban Bayramı'nda gerçekleşmişti.Ardından gelen süreçte iki parti arasında bayramlaşma yapılmamıştı.Ziyaretlerin ana gündem başlığı ise CHP'deki mutlak butlan tartışması, Terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler oldu.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:'Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz siyasi partiler arası bayramlaşma programımıza Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile başladık. Bayramın ülkemize huzur, milletimize birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum.'CHP Genel Merkezin'de gerçekleştirilen ziyarette ise CHP'nin kabul heyetinde Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.AK Parti'nin ziyaret heyetinde ise heyet başkanı olarak Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.Ardından Resul Kurt, CHP'nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.Kurt, şöyle konuştu:Sevda Erdan Kılıç ise, şu ifadeleri kullandı:'Bayramlarda olan birliktelikler parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek daha çok konuşsak sonuçta çözüm işi siyaset işi. Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz o.”Heyete baklava ikram edildi ve karşılıklı hediye verildi.Bayramlaşma ziyaretleri kapsamında AK Parti ve MHP heyetleri karşılıklı ziyaretlerde bulundu.AK Parti'de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 25.-26. Dönem İzmir Milletvekili Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet MHP'yi ziyaret etti.AK Parti heyetini MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'i karşıladı.AK Parti ve MHP'nin bayramlaşma ziyaretinde ise Gazze konusu gündeme geldi ve burada gerçekleşen soykırıma dikkat çekildi.Dünya ve Türkiye'de gelişen olayların sürekli değiştiği belirtilen görüşmede gündemin yoğunluğuna dikkat çekildi.Terörsüz Türkiye sürecinin de konuşulduğu görüşmede bir sonraki bayrama kadar yasal altyapının tamamlanıp terör sorununun tamamen geride kalabileceği belirtildi.