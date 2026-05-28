Wilders Yine Kin Kustu! Kurban Bayramı’nda Provokatif Paylaşım

İslam alemi Kurban Bayramı'na bir kere daha kavuşmanın coşkusu içinde.Tüm dünyada Müslümanlar, bayram namazlarının ardından kurbanlarını kesmeye başladı.Bayram sevincinin hissedildiği bu günler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in hedefinde.Hollanda'da 29 Ekim'deki genel seçimlerde 7 puan oy kaybeden Wilders'ın partisi PVV, İslam karşıtı ve ırkçı söylemleri nedeniyle seçmen tarafından 2025 yılında cezalandırılmıştı.Her yıl Kurban Bayramı'nda İslam alemini manipüle etmeye yönelik türlü paylaşımlar yapan Wilders bu yıl da aynı dozda paylaşım yaptı.Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan isim, paylaşımına 'İğrenç bir İslam barbarlığı. Kurban Bayramı'nı yasaklayın!' notunu düştü.İslam düşmanlığının yanında Türk düşmanlığı ile de tanınan Wilders, 2025 yılı Kurban Bayramı'nda ise yaptığı paylaşımda 'Bu gece barbar İslam Kurban Bayramı başlıyor. Gereksiz ve acımasız hayvan acısıyla dolu iğrenç bir gün. PVV açısından bu hastalıklı bayramı mümkün olan en kısa sürede yasayla yasaklamalıyız.” ifadelerine yer vermişti.Şubat 2026'da Hollanda Eyaletler Genel Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Wilders, İsrail'in Batı'nın güvenliğinde önemli bir rol oynadığını belirterek, 'Atina ve Paris düşerse bir sonraki hedef Amsterdam olacaktır. Onlar bizim adımıza savaşıyorlar Ve gerçek şu ki; Batı'daki annelerimizin huzur içinde uyuyabilmesinin sebebi İsrailli askerlerin annelerinin uyanık kalmasıdır Cephedeki çocuklarının özgürlük için verdikleri savaştan sağ çıkıp çıkamayacağını düşünerek.' dedi.