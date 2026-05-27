Kılıçdaroğlu Arınmayı Başlattı! Özel Dönemi Araçlarını Satışa Çıkartıp Üzerlerine 'Haram Parayla Alınmıştır' Yazıldı

Geçtiğimiz günlerde mahkemenin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına gönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tedbiren tekrar göreve getirildi.Akabinde partide 'ahlaki temizlik' tartışmaları başladı.Bu tartışmaların ardından Barış Yarkadaş'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, Özel döneminde kullanılan 2 aracın satışa çıkarıldığını duyurdu.Araçların camlarına 'Haram parayla alınmıştır' ibaresi ile birlikte 'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç' ve 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç' yazılı tabelalar asıldı.Genel Merkez'in önünde satışa çıkarılan araçlara ait iddialar ise gündeme oturdu.Araçlardan birinin ardındaki iddia CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında otel odasında basılan Uşak Belediyesi'nin görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım ve şoförünün itirafçı olarak verdikleri ifadelerde yer aldı.İfadesinde, Özgür Özel'e kurultaydan önce 'para' ve 'araç' verdiğini öne süren Özkan Yalım, 1 milyon 200 bin lira para verdiğini kabul etmiş, Özel'in aracı için 170 bin euronun belediye kasasından verildiğini söylemişti.Bu iddialar tartışma yaratırken, Özel suçlamaları reddetmişti.Diğer bir araç için ise Özel'in, Aziz İhsan Aktaş'a ait özel aracı kullandığını, belgeleriyle kamuoyuna sunulduğu gündeme gelmişti.Aracın plakası, güzergah bilgileri ve kullanım zamanları söz konusu belgelerde yer aldı.