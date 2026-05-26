CHP'de Mahkeme Kararı Sonrası Hareketli Günler: Genel Merkezden İzmir Mitingine Uzanan Gerilim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkemenin 2023 kurultayını iptal etme kararının ardından hem genel merkezde hem de meydanlarda hareketli günler geçiriyor. Özgür Özel’in İzmir’de düzenlemek istediği miting öncesinde, valilik yasağına rağmen toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

1. Krizin Perde Arkası: "Mutlak Butlan" Kararı

Mahkemenin, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023 kurultayını "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesi partiyi ikiye böldü.

Eski Yönetimin Dönüşü: Kararla birlikte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin parti organları hukuken yeniden göreve geldi.





Genel Merkezde Tahliye Arbedesi: Mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi sürecinde taraflar arasında arbede çıktı. Binayı terk etmek istemeyen Özgür Özel ve beraberindeki heyet, valilik kararıyla sevk edilen emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası genel merkezden ayrıldı. Özgür Özel’in bu tahliye sırasında bir TOMA’nın üzerine çıkarak slogan attığı görüldü.

2. İzmir Mitinginde "Meydan" Restleşmesi

Genel merkezdeki olayların ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Özgür Özel’in katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenleneceğini duyurdu. Ancak bu karar valilik engeline takıldı:

Valiliğin Kararı: İzmir Valiliği, mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddederek Gündoğdu Meydanı’nı adres gösterdi.





Partinin Tavrı: CHP İzmir İl Yönetimi, valiliğin kararını kabul etmeyerek adres değişikliğine gitmedi ve partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na çağırdı.





3. Cumhuriyet Meydanı’nda TOMA'lı Müdahale

Valilik yasağı nedeniyle emniyet güçleri Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde TOMA ve çevik kuvvet ekipleriyle yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Meydanda Öne Çıkan Anlar:

Yasak kararına rağmen meydanda toplanan ve içeri girmeye çalışan kalabalığa polis müdahale etti. Gerginliğin tırmandığı anlarda bir gösterici, görevli bir TOMA’nın üzerine çıkarak aracın su sıkma haznesini tekmeledi. Söz konusu şahıs, polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan indirilerek gözaltına alındı.

Parti içindeki hukuki düğümün ve sokaktaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde nasıl bir boyut kazanacağı merakla bekleniyor.





