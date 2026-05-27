Tel Aviv, Ankara’nın Afrika’daki Gücünü İtiraf Etti! “Türkler Somali’yi Güvenli Hale Getirdi”

Maariv'e göre Türkiye, Somali'de uyguladığı askeri ve ekonomik iş birliği modelini Afrika'nın farklı ülkelerine yaymaya hazırlanıyor. Haberde, birçok Afrika ülkesinin Ankara'dan benzer güvenlik ve ekonomik destek talebinde bulunduğu belirtildi.Habere göre Afrika ülkeleri son yıllarda Türkiye ile Somali arasında geliştirilen 'Somali modeli'ne giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Söz konusu ülkelerin, Ankara'dan güvenlik ve ekonomik yardım alabilmek amacıyla Türkiye ile ilişkilerini derinleştirmeye çalıştığı ifade edildi.Habere göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batı Türkiye'de düzenlenen bir askeri tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, Ankara'nın Afrika ülkelerinin ordularına eğitim ve teknik destek sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.Güler, 'Talepler doğrultusunda, Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerine eğitim ve teknik destek vermeye ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı. Bakan Güler ayrıca, 'Bu bağlamda, Somali'de uyguladığımız modelin aynısını talep eden birkaç ülke daha var. Bu talepleri inceliyoruz' dedi.İsrail merkezli Maariv'e göre Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler 2011 yılında başladı. Başlangıçta insani yardım temelli olan ilişkilerin zaman içinde kapsamlı bir güvenlik ve ekonomik ittifaka dönüştüğü belirtildi. Haberde, Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssünü Mogadişu'da bulundurduğuna vurgu yapılarak bölgedeki nüfuzuna vurgu yapıldı. İki ülke arasındaki iş birliği kapsamında binlerce Somalili askerin Türk askeri üssünde eğitim aldığı, çok sayıda askerin ileri eğitim amacıyla Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi.Maariv'in haberine göre Ankara, son dönemde Somali'ye üç adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağı, T129 ATAK saldırı helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve çeşitli askeri unsurlar konuşlandırdı. Haberde ayrıca Türk enerji sondaj gemilerinin Somali kıyılarında hidrokarbon kaynakları aradığı belirtildi. Kaynaklara dayandırılan haberde, 'Somali'de birçok hükümet, savunma kapasitelerini güçlendirmek için Türk askeri yardımını kabul etmeye istekli oldu' ifadelerine yer verildi.Habere göre Türkiye, onlarca yıldır Eş-Şebab saldırılarıyla mücadele eden Somali'de önemli riskler aldı. Haberde, Türk müdahalesinin ardından Mogadişu'da güvenlik koşullarının gözle görülür şekilde iyileştiği, saldırıların sıklığının azaldığı ve şehir genelinde yeni konut projelerinin yükselmeye başladığı ifade edildi. Türkiye'nin Somali kıyılarının güvenliğini sağlamak ve açık deniz enerji arama faaliyetlerini desteklemek amacıyla yoğun yatırımlar yaptığı kaydedildi.Maariv'in haberine göre Ankara'nın odaklandığı bir diğer stratejik alan ise Mogadişu'da kurulması planlanan uzay limanı projesi oldu. Haberde, söz konusu projenin Türkiye'nin Somali'deki genişleyen yatırımlarının ve stratejik varlığının bir parçası olduğu ifade edildi.İsrail merkezli gazeteye göre Sudan, Somali modelini benimseyebilecek bir sonraki ülke olarak değerlendiriliyor. Haberde, Türkiye'nin Sudan'a askeri eğitim, ordunun kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, teknoloji ve deneyim transferi alanlarında destek verebileceği belirtildi. Ankara'dan edinilen bilgilere dayandırılan haberde ayrıca Nijer, Burkina Faso ve diğer Sahel ülkelerinin yanı sıra Etiyopya'nın da Türkiye'den benzer yardımlar talep edebileceği ifade edildi.