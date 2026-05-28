Hobi Olarak Başladı Üretime Dönüştü! 250 Kovana Ulaştı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan Osman Özbek, iş stresinden uzaklaşmak için başladığı arıcılığı kısa sürede profesyonel bir üretim faaliyetine dönüştürdü. Başlangıçta 5 kovanla hobi olarak başladığı süreç, yıllar içinde 250 kovana ulaştı.Esnaflık yaptığı dönemde arıcılığa yönelen Özbek, doğayla iç içe olmanın ve üretim sürecinin kendisine iyi geldiğini belirtti. Zamanla üretimini artıran Özbek, arıcılığı tamamen mesleki bir uğraş haline getirdi.Bölgede son dönemde etkili olan yağışların doğadaki çiçek çeşitliliğini artırdığı, bunun da bal üretimine olumlu yansıdığı ifade edildi. Özbek, bu yıl verimin yüksek olmasını beklediklerini söyledi.Arıcılığın kendisine iyi geldiğini belirten Osman Özbek, doğayla iç içe çalışmanın iş stresini azalttığını ifade etti. Arıların çalışmasını gözlemlemenin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.Arıcılığı geliştirmeye devam ettiğini belirten Özbek, ilerleyen dönemde kovan sayısını daha da artırmayı hedeflediğini söyledi.