CHP'li Vekiller Whatsapp'ta Küfürleşti! Grupları Ayırdılar

Mutlak butlan kararının ardından partinin genel başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönmesi üzerine CHP'deki tartışmalar tam gaz devam ediyor.Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel döneminde parti tarafından kullanıldığı belirtilen iki araç, üzerlerine 'haram araç' yazılı kağıtlar asılmış şekilde Genel Merkez binasının önüne çıkartıldı.Araçlardan birinin camında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kast edilerek 'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç', diğerinin camında da bazı CHP'li belediyelerde rüşvetle ihaleler toplayan suç örgütünün lideri olduğu suçlamasıyla yargılaması devam eden Aziz İhsan Aktaş kast edilerek 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç' kağıtları yapıştırılmış kartonlar konulduğu görüldü.Özgür Özel'e yakın isimler, araçların Genel Merkez binasının önüne çıkartılmasına tepki gösterdi.Genel Merkez önüne çıkartılan iki araç, aralarında milletvekillerinin de olduğu CHP'li isimlerin bulunduğu bir Whatsapp grubunda kavga konusu oldu.Hem Özel'i destekleyen hem de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin bulunduğu mesaj grubunda araçların üzerine 'haram araç' yazılmasıyla ilgili tartışma başladı.Özel'i destekleyen isimlerden olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu ve beraber hareket ettiği kişilere sert sözler sarf etti.Tanal'ın bu sözlerine, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İzmir milletvekili Mahir Polat'ın başını çektiği bazı Kılıçdaroğlu destekçisi isimler tepki gösterdi.Tartışma, Tanal ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında küfürleşmeye döndü.Küfürlerin edilmesi üzerine Whatsapp grubu yorumlara kapatıldı.Grubun mesajlara kapatılması üzerine iki ayrı grup kurdu.Özel'in taraftarları da Kılıçdaroğlu'nun taraftarları da partililerle irtibatı kendi destekçilerinden oluşan birer Whatsapp grubundan sürdürüyor.