Milyarlarca Kullanıcıyı İlgilendiren Yeni Dönem! WhatsApp'da Artık...

Şirketin yeni abonelik modeli, WhatsApp'ın temel kullanım yapısını değiştirmiyor. Yani uygulamanın ücretsiz sürümü kullanılmaya devam edecek. Ancak daha fazla özelleştirme ve ek araç isteyen kullanıcılar için bazı yeni ayrıcalıklar sunuluyor.WhatsApp Plus aboneleri, uygulama içinde premium çıkartmalara erişebiliyor. Bunun yanında tema değiştirme, özel uygulama simgesi seçme gibi kişiselleştirme seçenekleri de dikkat çekiyor.Meta'nın sunduğu yenilikler bununla da sınırlı değil. Abonelik paketini tercih eden kullanıcılar sohbet listelerini öne çıkarabiliyor, daha fazla sohbeti sabitleyebiliyor. Premium zil sesleri de paketin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.Açıkçası Meta'nın burada özellikle uygulamayı yoğun kullanan kullanıcıları hedeflediği görülüyor. Çünkü sunulan yeniliklerin büyük bölümü doğrudan kullanım deneyimini kişiselleştirmeye odaklanıyor.Meta, mevcut ücretsiz kullanıcılar için herhangi bir kısıtlama olmayacağını özellikle vurguluyor. Yani ücretsiz sürümü kullanan kişiler mevcut özelliklere erişmeye devam edecek.Şirket, WhatsApp Plus ile birlikte Instagram ve Facebook tarafında da yeni abonelik modellerini devreye almaya hazırlanıyor. Böylece Meta'nın abonelik tabanlı gelir stratejisini daha agresif şekilde büyüttüğü görülüyor.WhatsApp Plus'ın tüm kullanıcılara aynı anda ulaşması beklenmiyor. Sistem dünya genelinde kademeli şekilde aktif hale getiriliyor. Kullanıcılar ise uygulama güncellemeleri üzerinden yeni abonelik seçeneklerini kontrol edebiliyor.