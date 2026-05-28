CHP'de Şok Paralel Yapılanma! Özgür Özel Ve Ekibinden Ayrışma Hareketi

CHP Genel Merkezi'nde hukuki sürecin tamamlanması ve yönetimin mutlak butlan kararıyla resmen Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmesi, parti içindeki koltuk kavgasını yeni bir boyuta taşıdı. Mahkeme kararını ve parti hukukunu sindiremeyen Özgür Özel, 'CHP TBMM heyeti' ismiyle paralel bir heyet kurarak siyasi parti genel merkezlerine ziyaretler yaptı.Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından partide birlik ve beraberlik mesajları verilmesi beklenirken, Özgür Özel'in attığı bu 'paralel' adımın parti içinde yeni bir disiplin krizini tetikleyeceği belirtiliyor. Kulislere sızan bilgilere göre,CHP Genel Merkezi'nin, partinin resmi politikasını ve adını çiğneyerek diğer partilerle temas kuran bu isimler hakkında çok sert yaptırımlar yapılacağı söyleniyor. Özel ve ekibinin bu hamlesi 'parti iradesine ve hukuka açık bir başkaldırı' ve 'CHP'yi bölme girişimi' olarak yorumlandı.