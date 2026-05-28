Rusya’dan Sıra Dışı Hamle! Banka Personeli İHA Avlayacak

Rusya'da savaşın etkileri günlük hayatın daha fazla alanına yayılırken, Moskova yönetimi şimdi de bankaları hava savunma sisteminin bir parçası haline getirmeye hazırlanıyor.El Cezire'de yer alan habere göre, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, eğitim alan banka çalışanlarının Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirebilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti.Salı günü Duma'dan geçen düzenleme kapsamında, Rusya genelindeki bankalara elektronik karıştırma (jammer) sistemleri kurulacak. Belirlenen çalışanlar ise yaklaşan İHA'ları düşürmek için özel eğitim alacak.Tasarıya göre banka personeli, güvenlik güçlerinden onay beklemeden İHA'ların kontrol sinyallerini bozabilecek, ayrıca tehdit oluşturan hava, kara ve deniz araçlarını etkisiz hale getirebilecek.Ukrayna, son dönemde uzun menzilli İHA saldırılarıyla özellikle Moskova çevresi ve enerji altyapısını hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdı.Artan saldırılar nedeniyle Kremlin, yalnızca askeri unsurları değil özel sektör kuruluşlarını da savunma sistemine dahil etmeye başladı.Yeni yasa tasarısında, Rusya Merkez Bankası tesisleri ile Moskova yönetiminin ilhak ettiğini açıkladığı Ukrayna'nın doğusundaki 4 finans kuruluşunun korunmasının hedeflendiği belirtildi.Plan kapsamında elektronik savunma sistemlerinin maliyetini bankalar üstlenecek.Rusya'nın hemen her şehrinde banka şubelerinin bulunması nedeniyle, bu adımın ülke genelindeki hava savunma ağını genişletebileceği değerlendiriliyor.Tasarı ilk kez geçen yıl ağustos ayında gündeme gelmiş, daha sonra kapsamı genişletilmişti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şimdi Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin onayı ve ardından Vladimir Putin'in imzası gerekiyor.Duma Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Rus RBK medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, İHA'ların hedeflerini vurmasını zorlaştırmak için sinyal bozma sistemlerinin kullanılacağını söyledi.Aksakov ayrıca, 'Bu İHA'ları vurmak için çeşitli araçlar da kullanacağız ve böylece ilgili tesisleri koruyacağız' ifadelerini kullandı.