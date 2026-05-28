Davayı Açan Tanık Olan Delil Sunan Hepsi CHP'li! Özgür Özel'in Algı Operasyonunu Çökerten Gerçekler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nı 'mutlak butlan nedeniyle malul' sayarak tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etti. Mahkeme, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti.Aynı daire, 8 Ekim 2023'te yapılan ve Özgür Çelik'in kazandığı CHP İstanbul İl Kongresi'ni ve burada alınan tüm kararları da iptal etti. Alınan tarihi karar sonrasında davayı açan ve mahkemede şok iddialarla tanıklık yapan 18 kişilik listenin tamamının CHP'lilerden, kurultay delegelerinden ve parti yöneticilerinden oluştuğu görüldü.Özgür Özel'in genel başkanlığıyla sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'ın iptali için mahkemeye başvuran 5 ismin tamamının CHP kurultay delegesi olduğu belirlendi.Yargı sürecini başlatan o isimler ise şunlar oldu: Lütfü Savaş: CHP Kurultay Delegesi ve Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Kamile Bahar Önal: CHP Kurultay Delegesi ve Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı. Yılmaz Özkanat: CHP Kurultay Delegesi ve CHP Batman İl Başkan Yardımcısı. Hatip Karaaslan: CHP İzmir Kurultay Delegesi. Levent Çelik: CHP Kurultay Delegesi.Mahkemede kurultay süreciyle ilgili ifade veren ve delil sunan 9 tanığın tamamının da parti içinden isimler olması dikkat çekti. İşte o isimler: Veysi Uyanık: CHP Kurultay Delegesi ve CHP Bitlis İl Başkanı. Nazım Demir: CHP Kurultay Delegesi ve CHP Hakkari İl Başkanı.Serda Tandoğan Kuru: CHP Kurultay Delegesi ve CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı. Şerif Sayın: CHP Kurultay Delegesi ve CHP Adilcevaz İlçe Başkanı. Yusuf Gögerkaya: CHP Kurultay Delegesi ve Erzurum Uzundere İlçe Başkanı. Kemal Ölmez: CHP Kurultay Delegesi. Kemal Çiftçi: CHP Kurultay Delegesi. Tolgahan Erdoğan: CHP Üyesi. Mehmet Sevigen: CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı.8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen olaylı İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tanıklık yaparak usulsüzlük iddialarını mahkemeye taşıyan 4 CHP'li isim ise şunlar oldu: Emirhan Akçadağ: Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Özel Kalem Müdürü. Veli Gümüş: Beykoz Belediyesi Eski Özel Kalem Müdürü. Müslim Aytaç: CHP İstanbul İl Delegesi. Tolgahan Erdoğan: Hem kurultay hem de İstanbul İl Kongresi davasında ortak tanık olan CHP Üyesi.Mahkeme tutanaklarına geçen ve kurultayın iptal edilmesinde büyük rol oynayan kurultay delegelerinin ifadeleri, parti içindeki maddi ilişkileri gözler önüne serdi. CHP Bitlis Eski İl Başkanı ve Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, ifadesinde TBMM'de Özgür Karabat ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi: 'Özgür Karabat'a açıkça 'Delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz?' diye sordum.Odasındaki kargo poşetinden 100 bin TL nakit para çıkarıp delegelere dağıtmam için elden teslim etti. Arabada market alışveriş kartları olduğunu da söyledi. Daha sonra şoförü Sırrı beni aracıyla evime bıraktı ve bagajdan büyük bir kutu teslim etti. Ertesi gün arayıp kartların fazlasını yanlışlıkla verdiklerini belirterek geri istediler. Kutuda yaklaşık 1.5 milyon TL'lik kart olduğu söylendi. Ben payıma düşen 100 bin TL değerindeki market kartını alıp geri kalanı teslim ettim. Bu kartları Ankara'da bir kafede Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Ahlat İlçe Başkanı Rıdvan Bildirici, Ömer Akışık ve Şerif Sayın'a 20'şer bin TL'lik olacak şekilde dağıttım.'CHP İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan, kurultay öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle Buğra Gökçe ve Zeki Karatay vasıtasıyla görüşmek istediğini ancak kabul etmediğini belirtti. Ankara'da Radisson Otel'de kalırken eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan'ın kendisiyle görüştüğünü ifade eden Karaaslan, süreci şöyle anlattı: 'Mehmet Kılıçaslan bana Özgür Özel'i desteklediğini, benim de desteklemem halinde istediğim parayı vereceklerini söyledi.Kendisine neden fikir değiştirdiğini sorduğumda, 'Bu işler menfaat işidir' dedi. Ne kadar alacağını sorduğumda ise, 'Ben 1 milyon TL alacağım. Ayrıca bana bağlı 6 kurultay delegesinin her biri için ayrı ayrı 300 bin TL alacağım' dedi. CHP Şanlıurfa İl Teşkilatı delegelerinin tamamı, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir delegelerinin bir kısmının bu şekilde saf değiştirdiğini öğrendim.'CHP Erzurum Uzundere İlçe Başkanı ve Kurultay Delegesi Yusuf Gögerkaya Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Erturan Alagöz ve Abdulkadir isimli şahıslarla pavyona gittiklerini söyleyerek 'Gece 02:00 civarında Serhat Can Eş bizi dışarı çağırıp 'İmzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım' diyerek cebinden para çıkardı. Bana delil olarak kullanmak üzere aldığım bin doları uzattı. Eş, kurultay günü Özgür Özel işaretli oy pusulasının fotoğrafını çekip WhatsApp'tan kendisine göndermemizi istedi. Ben de fotoğrafı çekip gönderdim, diğer delegeler de aynısını yaptı' demişti.Mahkeme kararı ile görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Özgür Özel ile bayramlaşma olmadığını açıklayan Kılıçdaroğlu 'Kurultayda para dağıtılması ahlaki değildi. Genel Başkanın nasıl seçileceği belli. Kurultayı devre dışı bırakamazlar. Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Bilmediğiniz çok şey var. Halk buluşmamda hepsini anlatacağım, herkes gerçekleri öğrenecek' dedi.11