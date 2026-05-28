2030 Ay Görevi İçin Düğmeye Basıldı! Çin'den Kritik Adım

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme hedefinde Tiangong uzay istasyonu kritik bir rol üstlenecek. Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan ajansın sözcüsü Zhang Jingbo, ulusal uzay laboratuvarı konumundaki istasyonun Ay keşiflerine üç ana alanda destek sağlayacağını belirtti.Sözcü Zhang Jingbo, gerçekleştirilen mürettebatlı uçuş görevleri sayesinde geniş deneyime sahip bir astronot kadrosu yetiştirildiğini vurguladı. Yaklaşık dört yıldır yörüngede istikrarlı şekilde faaliyet gösteren uzay istasyonu, astronotların Ay'a iniş teknolojilerini doğrulamaları adına önemli bir platform görevi görüyor.Örnek olarak yakın zamanda fırlatılan Tianzhou 10 kargo gemisi, uzay aracının teknik göstergelerinin doğruluğunu test etmek amacıyla istasyona kritik bir cihaz taşıdı. Uzay istasyonunun uzun vadeli operasyonları, gelecekteki keşifler ve kaynak geliştirme çalışmaları için yörüngede hizmet sunan bir üs işlevi görecek.Uzay ajansı, Long March 10 roket ailesi ile Mengzhou uzay aracını hem istasyonun Dünya'ya yakın taşıma işlerinde hem de gelecekteki insanlı Ay görevlerinde kullanmak üzere tasarladı. Önümüzdeki iki yıl içinde roket ve uzay aracının alçak Dünya yörüngesi versiyonlarıyla çok sayıda uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor.Elde edilen uçuş verileriyle Ay görevlerinde kullanılacak modellerin güvenilirliği artırılacak.Diğer yandan insansız Ay keşif projesi kapsamındaki Chang'e 7 robotik görevinin hazırlıkları Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde sorunsuz ilerliyor. Yılın ikinci yarısında fırlatılması planlanan sonda, Ay'ın güney kutbundaki çevre ve kaynak araştırmalarını yürütecek.Çinli uzay yetkilileri, kazanılan tecrübeleri en üst düzeye çıkarmak amacıyla insanlı iniş programı ile devam eden robotik keşif seferlerini entegre etmeye başladı.