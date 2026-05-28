YouTube’dan Yapay Zeka İçeriklerine Sıkı Takip! Etiket Zorunlu Olacak
YouTube yapay zeka ile üretilen videolar konusunda şeffaf bir adım atıyor. Platform artık içerik üreticisinin beyanını beklemeden yapay zeka destekli videoları kendi sistemleriyle tespit edip otomatik olarak etiketleyecek. Yeni dönemde "AI üretimi" ibaresi yalnızca açıklama kısmında gizli kalmayacak. Bu ibare doğrudan video oynatıcısının altında ya da Shorts videolarının üzerinde görünecek.
Yapay zeka videoları otomatik işaretlenecek
YouTube, 2024'te başlattığı gönüllü bildirim sistemini geride bırakarak otomatik yapay zeka tespit modeline geçiyor. Yeni sistem sayesinde AI ile oluşturulan videolar, içerik üreticisi açıklama yapmasa bile platform tarafından işaretlenecek. Şirket, özellikle 'gerçek görüntü hissi veren' fotogerçekçi videoların öncelikli olarak tespit edileceğini açıkladı.
Açıklama kısmına gizlenmeyecek
Yeni güncellemeyle birlikte yapay zeka etiketlerinin yeri de değişiyor. Uzun videolarda AI etiketi artık doğrudan oynatıcının altında yer alacak. Shorts videolarında ise etiket ekran üstü katman olarak gösterilecek.
YouTube daha önce yalnızca seçim, sağlık, haber ve finans gibi hassas konularda belirgin uyarılar gösteriyordu. Yeni sistemde ise konu fark etmeksizin tüm AI videoları görünür şekilde işaretlenecek.
Farklı teknik sinyaller beraber kullanılacak
YouTube, yapay zeka içeriklerini tespit etmek için farklı teknik sinyalleri birlikte kullanacak.
Bunların arasında:
-Google'ın görünmez filigran sistemi SynthID
-C2PA kaynak doğrulama verileri
-YouTube'un dahili analiz sistemleri yer alıyor.
Google, SynthID teknolojisinin bugüne kadar 100 milyardan fazla görsel ve videoda kullanıldığını açıkladı.
YouTube kendi araçlarını ayrı tutuyor
Platform, bazı durumlarda AI etiketlerinin kalıcı olacağını duyurdu.
Özellikle şu içerikler etiketsiz yayınlanamayacak:
-Veo ile üretilen videolar
-Gemini Omni destekli içerikler
-Dream Screen kullanılarak hazırlanan videolar
-C2PA verileriyle tamamen AI üretimi olduğu doğrulanan dosyalar
İçerik üreticileri yanlış işaretlenen videolar için itiraz edebilecek ancak doğrulanmış AI içeriklerinde etiket kaldırılmayacak.
Artık herkes şikayet oluşturabilecek
YouTube, deepfake politikalarını da genişletiyor. Daha önce yalnızca ünlüler, siyasetçiler ve yüksek takipçili kişiler kaldırma talebinde bulunabiliyordu.
Yeni sistemle birlikte 18 yaş üzerindeki tüm kullanıcılar kendi yüzlerinin kullanıldığı sahte AI videoları için başvuru yapabilecek. Şimdilik sistem yüz tabanlı sahte videoları kapsıyor. Ses klonlama tespitinin ise yıl içinde eklenmesi bekleniyor.
AI videolar para kazanmaya devam edecek
The Next Web'de yer alan habere göre YouTube, yeni etiket sisteminin cezalandırıcı olmadığını özellikle vurguluyor. AI etiketi alan videolar:
-Öneri algoritmasından düşürülmeyecek
-gelir kaybına uğramayacak
-otomatik olarak kısıtlanmayacak
-Platform, bu sistemi 'izleyiciyi bilgilendirme hamlesi' olarak tanımlıyor.
Yeni düzenlemeler öncesi kritik hamle
YouTube'un bu kararı, Avrupa Birliği'nin Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek yeni yapay zeka şeffaflık kuralları öncesinde geldi. Yeni düzenlemeler, AI içeriklerinin açık şekilde etiketlenmesini ve kaynak bilgilerinin makine tarafından okunabilir biçimde sunulmasını zorunlu hale getiriyor. YouTube resmi olarak 'uyum hamlesi' demese de zamanlama dikkat çekiyor.
Kullanıcılar bu etiketleri önemseyecek mi?
Platformun yeni sistemi teknik olarak büyük bir değişim anlamına geliyor ancak asıl etkinin kullanıcı tarafında ortaya çıkacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre kritik soru şu: 'İzleyiciler AI etiketi gördüklerinde içeriklere farklı mı yaklaşacak, yoksa bu uyarılar zamanla görmezden gelinen sıradan bildirimlere mi dönüşecek?' Bu sorunun yanıtı ilerleyen zamanlarda belli olacak.