YouTube’dan Yapay Zeka İçeriklerine Sıkı Takip! Etiket Zorunlu Olacak

Yapay zeka videoları YouTube'da artık gizli olmayacak. Şirket, fotogerçekçi AI içeriklerini otomatik olarak algılayan yeni sistemini devreye alırken görünür etiket zorunluluğunu da kalıcı hale getiriyor. Böylece kullanıcılar izledikleri videonun gerçek mi yoksa yapay zeka üretimi mi olduğunu ilk bakışta anlayabilecek.YouTube, 2024'te başlattığı gönüllü bildirim sistemini geride bırakarak otomatik yapay zeka tespit modeline geçiyor. Yeni sistem sayesinde AI ile oluşturulan videolar, içerik üreticisi açıklama yapmasa bile platform tarafından işaretlenecek. Şirket, özellikle 'gerçek görüntü hissi veren' fotogerçekçi videoların öncelikli olarak tespit edileceğini açıkladı.Yeni güncellemeyle birlikte yapay zeka etiketlerinin yeri de değişiyor. Uzun videolarda AI etiketi artık doğrudan oynatıcının altında yer alacak. Shorts videolarında ise etiket ekran üstü katman olarak gösterilecek.YouTube daha önce yalnızca seçim, sağlık, haber ve finans gibi hassas konularda belirgin uyarılar gösteriyordu. Yeni sistemde ise konu fark etmeksizin tüm AI videoları görünür şekilde işaretlenecek.Farklı teknik sinyaller beraber kullanılacakYouTube, yapay zeka içeriklerini tespit etmek için farklı teknik sinyalleri birlikte kullanacak.Bunların arasında:-Google'ın görünmez filigran sistemi SynthID-C2PA kaynak doğrulama verileri-YouTube'un dahili analiz sistemleri yer alıyor.Google, SynthID teknolojisinin bugüne kadar 100 milyardan fazla görsel ve videoda kullanıldığını açıkladı.Platform, bazı durumlarda AI etiketlerinin kalıcı olacağını duyurdu.Özellikle şu içerikler etiketsiz yayınlanamayacak:-Veo ile üretilen videolar-Gemini Omni destekli içerikler-Dream Screen kullanılarak hazırlanan videolar-C2PA verileriyle tamamen AI üretimi olduğu doğrulanan dosyalarİçerik üreticileri yanlış işaretlenen videolar için itiraz edebilecek ancak doğrulanmış AI içeriklerinde etiket kaldırılmayacak.YouTube, deepfake politikalarını da genişletiyor. Daha önce yalnızca ünlüler, siyasetçiler ve yüksek takipçili kişiler kaldırma talebinde bulunabiliyordu.AI videolar para kazanmaya devam edecekThe Next Web'de yer alan habere göre YouTube, yeni etiket sisteminin cezalandırıcı olmadığını özellikle vurguluyor. AI etiketi alan videolar:-Öneri algoritmasından düşürülmeyecek-gelir kaybına uğramayacak-otomatik olarak kısıtlanmayacak-Platform, bu sistemi 'izleyiciyi bilgilendirme hamlesi' olarak tanımlıyor.YouTube'un bu kararı, Avrupa Birliği'nin Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek yeni yapay zeka şeffaflık kuralları öncesinde geldi. Yeni düzenlemeler, AI içeriklerinin açık şekilde etiketlenmesini ve kaynak bilgilerinin makine tarafından okunabilir biçimde sunulmasını zorunlu hale getiriyor. YouTube resmi olarak 'uyum hamlesi' demese de zamanlama dikkat çekiyor.Platformun yeni sistemi teknik olarak büyük bir değişim anlamına geliyor ancak asıl etkinin kullanıcı tarafında ortaya çıkacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre kritik soru şu: 'İzleyiciler AI etiketi gördüklerinde içeriklere farklı mı yaklaşacak, yoksa bu uyarılar zamanla görmezden gelinen sıradan bildirimlere mi dönüşecek?' Bu sorunun yanıtı ilerleyen zamanlarda belli olacak.